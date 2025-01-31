Міжнародний день рідної мови – 2025: що потрібно знати про свято

Коли у світі святкується Міжнародний день рідної мови? Навіщо і коли було засноване свято та як святкується цей день в Україні

Міжнародний день рідної мови 2025 / фото: depositphotos

Коли святкують Міжнародний день рідної мови у 2025 році

У 2025 році Міжнародний день рідної мови святкується 21 лютого. Це свято, що підкреслює важливість мовного та культурного різноманіття. Цей день нагадує про необхідність збереження та підтримки рідних мов, які є невіддільною частиною ідентичності кожної нації.

Історія заснування дня рідної мови

Міжнародний день рідної мови в Україні / фото: depositphotos

Міжнародний день рідної мови був проголошений на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Датою святкування обрали 21 лютого на честь подій 1952 року в Дацці (нині столиця Бангладеш), де під час демонстрації за визнання бенгальської мови офіційною, поліцією було вбито кількох студентів. Відтоді цей день символізує боротьбу за право говорити рідною мовою та підкреслює важливість мовного різноманіття.

Міжнародний день рідної мови в Україні

В Україні День рідної мови набуває особливого значення, адже українська мова протягом століть зазнавала утисків та заборон. З 1622 року до розпаду СРСР було зафіксовано 58 випадків заборони використання української мови.

Особливо руйнівним був Валуєвський циркуляр 1863 року, який стверджував: "Української мови не було, немає і бути не може". Попри ці перешкоди, українці зберегли свою мову, яка є основою національної ідентичності та культури.

Важливість рідної мови

Володіння рідною мовою є головним критерієм соціальної ідентичності й самодостатності людини та нації. Слово є базовим принципом свідомості нації, саме у мові закладене все різноманіття національного бачення світу. Рідна мова формує світогляд, передає традиції та об'єднує покоління. Збереження та розвиток рідної мови сприяє культурному багатству та різноманіттю світу.

Більше фактів про українську мову в матеріалі П'ять цікавих фактів про милозвучність української мови

Привітання з Днем рідної мови – 2025

"Вітаю з Днем рідної мови! Нехай наша мова завжди звучить у серцях і думках, а її краса передається з покоління в покоління".

"Зі святом рідної мови! Нехай вона буде для кожного джерелом гордості та натхнення".

"Вітаю з Міжнародним днем рідної мови! Нехай наша рідна мова об'єднує серця, дарує радість і тепло в кожному слові".

Такі прості й душевні слова допомагають підкреслити значущість рідної мови у нашому житті.

21 лютого день рідної мови / фото: depositphotos

Заходи до дня рідної мови:

вечір поезії або прозових читань, де учасники зможуть поділитися улюбленими творами;

заняття з вивчення рідної мови для дітей та дорослих, щоб підвищити рівень володіння нею;

концерти, виставки або театральні постановки, присвячені рідній мові та культурі;

флешмоби або челенджі в соціальних мережах, де люди можуть ділитися відео чи постами рідною мовою.

Важливо, щоб кожен долучився до святкування та зробив свій внесок у збереження та популяризацію рідної мови.

Міжнародний день рідної мови – це нагадування про цінність кожної мови та необхідність її збереження. В Україні це свято має особливе значення, враховуючи історичні випробування, які пережила українська мова. Святкуючи цей день, ми вшановуємо нашу культурну спадщину та сприяємо її переданню майбутнім поколінням.

Нехай 21 лютого стане днем гордості за рідну мову та стимулом до її вивчення, використання та популяризації.