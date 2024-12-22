Усе про день сьогодні, 22 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Усе про день 22 грудня / Фото: pexels

Яке церковне свято сьогодні, 22 грудня

22 грудня – це день духовного очищення, благодійності та підготовки до великого свята – Різдва Христового. Вшанування святої Анастасії, молитви, добрі справи та дотримання традицій роблять цей день особливим для кожного з нас.

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Неділя святих отців перед Різдвом

Неділя святих отців перед Різдвом — це важлива подія в церковному календарі. У цей день православні християни вшановують усіх предків Ісуса Христа. Під час богослужіння читається Євангеліє, де згадується родовід Спасителя. Це своєрідне нагадування про Божественний план спасіння людства через народження Христа.

Ця неділя є особливим етапом підготовки до Різдва Христового, одного з дванадцяти найбільших свят року. Віряни згадують, що Бог через століття вів свій народ до великої події — народження Месії. Таким чином, вшанування святих отців нагадує про глибокі духовні корені цього свята. Простими словами, цей день символізує єдність поколінь і важливість духовної спадщини. Він закликає нас замислитися про власну віру та підготуватися до Різдва з чистим серцем.

Неділя святих отців перед Різдвом / Фото: pexels

Великомучениці Анастасії Узорішительниці

22 грудня православні також вшановують пам’ять святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Її ім’я означає "та, що полегшує узи". Анастасія відома своєю допомогою ув’язненим, особливо тим, хто страждав за віру в Христа. Її життєвий подвиг є прикладом милосердя та відданості.

Свята Анастасія народилася у знатній родині, але присвятила своє життя служінню іншим. Вона допомагала стражденним, лікувала хворих та розповсюджувала християнське вчення. Її мученицька смерть стала символом непохитної віри та любові до ближнього.

Для багатьох вірян свята Анастасія є заступницею у важких життєвих обставинах. До неї звертаються з молитвами про полегшення страждань та звільнення від духовних і фізичних кайданів.

Вшанування мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтихіана

Святий Хрисогон був одним із ранньохристиянських мучеників, який постраждав за віру в часи гонінь. Його ім'я означає "золотий голос", що символізує його проповідницький талант. Хрисогон ревно захищав християнські ідеали, закликаючи до віри в Христа. Він загинув мученицькою смертю, відмовившись зректися своєї віри.

був одним із ранньохристиянських мучеників, який постраждав за віру в часи гонінь. Його ім'я означає "золотий голос", що символізує його проповідницький талант. Хрисогон ревно захищав християнські ідеали, закликаючи до віри в Христа. Він загинув мученицькою смертю, відмовившись зректися своєї віри. Феодотія була благочестивою християнкою, яка прославилася своїм милосердям і допомогою нужденним. Під час переслідувань вона постраждала за те, що підтримувала вірян, ув’язнених за християнську віру. Її стійкість і відданість Христу зробили її прикладом для багатьох.

була благочестивою християнкою, яка прославилася своїм милосердям і допомогою нужденним. Під час переслідувань вона постраждала за те, що підтримувала вірян, ув’язнених за християнську віру. Її стійкість і відданість Христу зробили її прикладом для багатьох. Святий Євод був одним з учнів апостолів і вірним слугою Церкви. У своїх діяннях він невтомно працював на благо християнської громади. Його мученицька смерть стала свідченням незламної віри, якою він надихав своїх сучасників.

був одним з учнів апостолів і вірним слугою Церкви. У своїх діяннях він невтомно працював на благо християнської громади. Його мученицька смерть стала свідченням незламної віри, якою він надихав своїх сучасників. Євтихіан був відомий як смиренний, але мужній захисник християнської віри. Його праведне життя і відданість Божим заповідям викликали ненависть серед гонителів. Після жорстоких тортур він віддав своє життя за віру, ставши ще одним свідком істини Христової.

Церковне свято 22 грудня / Фото: pexels

Іменини та день ангела сьогодні, 22 грудня

Цього дня святкують іменини Анастасії. Це ім’я символізує воскресіння та оновлення. Вважається, що його власниці мають сильний характер і глибоку душевність.

Традиційно на день ангела вітають близьких і друзів, бажаючи їм здоров’я, щастя та Божого благословення. Для Анастасій цей день є гарною нагодою замислитися над своїм життям та духовним шляхом.

Державні та міжнародні свята

Окрім визначних християнських постатей сьогоднішній день також важливий державними датами.

День енергетика

22 грудня в Україні святкують День енергетика – професійне свято працівників енергетичної галузі. Воно підкреслює важливість їх праці для розвитку країни. Завдяки енергетикам ми маємо світло, тепло та комфорт у своїх домівках.

Цей день є визнанням заслуг усіх, хто забезпечує стабільну роботу енергетичної системи. Традиційно проводяться урочисті заходи, нагороджуються найкращі працівники галузі.

День енергетиків 22 грудня / Фото: pexels

День працівників дипломатичної служби України

22 грудня в Україні святкується День працівників дипломатичної служби — професійне свято всіх, хто представляє та захищає інтереси нашої держави на міжнародній арені. Це свято встановлено Указом президента України у 2005 році, і воно покликане вшанувати роботу дипломатів, які займаються зовнішньою політикою, переговорами, налагодженням міжнародних зв'язків та забезпеченням безпеки держави.

У сучасному світі дипломатія є ключовим інструментом, особливо для України, яка протистоїть зовнішній агресії та виборює своє місце у міжнародній спільноті. Українські дипломати відіграють важливу роль у формуванні коаліцій, які підтримують нашу країну, забезпечують постачання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Їх зусилля спрямовані на привернення уваги до викликів, з якими стикається Україна, а також на захист інтересів українських громадян за кордоном.

Народні традиції на свято Анастасії

У храмах цього дня проводяться урочисті богослужіння на честь святої Анастасії. На службі читають молитви за тих, хто перебуває в ув’язненні, або за людей, які страждають від будь-яких життєвих обставин. Віряни приходять до церкви, щоб попросити у святої допомоги, захисту та сил для подолання труднощів.

Особливе значення має символіка святої як "визволительки від уз". Люди звертаються до неї з проханнями про полегшення духовних або фізичних страждань, а також про допомогу у розв'язанні життєвих питань.

Серед молоді в цей день поширене ворожіння. Дівчата загадують бажання або проводять прості обряди, щоб дізнатися про майбутнє.

Вшанування святої як покровительки нужденних знайшло відображення в традиціях допомагати тим, хто потребує. Люди приносять їжу або одяг нужденним, вважаючи це особливим проявом милосердя, який благословляє Анастасія.

Народні традиції 22 грудня / Фото: pexels

Що не можна робити в цей день

22 грудня припадає на період Різдвяного посту, тому важливо утримуватися від споживання м’ясних та молочних продуктів. Забороняється сваритися, бажати зла та займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети: