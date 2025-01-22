Усе про день завтра, 23 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 23 січня / Фото: Pixabay / dianaparkhouse

Яке церковне свято завтра, 23 січня

23 січня церква вшановує священномученика Климента, єпископа Анкирського, і мученика Агафангела; святителя Павлина Милостивого та відзначає пам'ять VI Вселенського собору.

Священномученик Климент

За біблійними переказами, зазнав страшних мук за віру Христову, але залишився живим, а Бог зцілив йому рани. Агафангел став учнем Климента і приєднався до християнської віри. Разом вони були неодноразово катовані протягом багатьох років, але завжди лишалися живими й вірними Христу. Агафангел був усічений мечем. А Климента у похилому віці вбили воїни, що увірвалися до храму, де він жив.

Павлин Милостивий

Павлин Милостивий був римським сенатором. Але разом зі своєю дружиною вирішили вести усамітнене життя та допомагати нужденним. За віру в Христа й служіння Богу Павлин отримав єпископський сан в Ноланській церкві. Існує легенда, за якою Павлин визволив з полону від варварів багато співвітчизників, що були взяті в рабство. Він наважився віддати й себе в рабство, а потім своєю мудрістю зміг визволити інших і повернутися додому.

VI Вселенський Собор

Шостий Вселенський Собор відбувся у Константинополі у 680-681 роках. Собор затвердив низку богослужбових норм та встановив рівність між Константинопольським патріархом і Римським Папою.

Іменини та день ангела 23 січня

Відповідно до церковного календаря, що діє в Україні, 23 січня свої іменини відзначають Павлин та Климент.

Який день ангела 23 січня / Фото: Pixabay / furry_portraits

Державні та міжнародні свята

День обізнаності про материнське здоров’я

День був заснований Американським коледжем акушерів та гінекологів у 2018 році. Мета заходу – привернути увагу до проблеми смертності матерів під час пологів. До дня поширюють інформацію, як запобігти смертності матерів через доступ до медицини та догляд і турботу про жінок під час вагітності та пологів.

Всесвітній день свободи Тайваню

Свято засноване на честь повернення військовополонених до Тайваню після Корейської війни. 23 січня 1954 року 14000 китайських полонених обрали повернутися до Тайваню, оскільки були розчаровані в комуністичній ідеології Китаю. Ця подія має важливе значення для всього світу, оскільки знаменує вибір демократичних цінностей.

День ручного письма, або день почерку

День заснований 1977 року з метою привернути увагу до важливості ручного письма для розвитку людини. В часи комп’ютерних технологій мистецтво каліграфії втрачає своє значення. Але слід не забувати, що написання текстів синхронізує тіло й думки людини.

До того ж формує певні нейронні зв’язки. Ручне письмо можна використовувати, як засіб для заспокоєння. А написання літер дітям у школі потрібне не лише, щоб навчитися саме писати, а й для розвитку мозку.

Що не можна робити 23 січня

В народі цього дня не рекомендують сваритися з близьким. Не радять і проводити день на самоті. Або ж згадувати старі помилки чи негарні вчинки. Краще цього дня подбати про своє помешкання й навести в ньому лад.

Народні прикмети дня

Традиційно в народному календарі до цього дня такі прикмети:

якщо падає пухнастий сніг – літо буде сухим; якщо ж сніг мокрий, літо буде дощовим;

іній цього дня й ожеледиця означають, що буде пізній урожай;

південний вітер віщує грозове літо;

чисте безхмарне небо пророкує швидкий прихід весни.

Слов’яни вірили, що м’ясні страви 23 січня приносять удачу. Тому цього дня готували м’ясо.