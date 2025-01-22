Усе про день завтра, 23 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 23 січня
23 січня церква вшановує священномученика Климента, єпископа Анкирського, і мученика Агафангела; святителя Павлина Милостивого та відзначає пам'ять VI Вселенського собору.
- Священномученик Климент
За біблійними переказами, зазнав страшних мук за віру Христову, але залишився живим, а Бог зцілив йому рани. Агафангел став учнем Климента і приєднався до християнської віри. Разом вони були неодноразово катовані протягом багатьох років, але завжди лишалися живими й вірними Христу. Агафангел був усічений мечем. А Климента у похилому віці вбили воїни, що увірвалися до храму, де він жив.
- Павлин Милостивий
Павлин Милостивий був римським сенатором. Але разом зі своєю дружиною вирішили вести усамітнене життя та допомагати нужденним. За віру в Христа й служіння Богу Павлин отримав єпископський сан в Ноланській церкві. Існує легенда, за якою Павлин визволив з полону від варварів багато співвітчизників, що були взяті в рабство. Він наважився віддати й себе в рабство, а потім своєю мудрістю зміг визволити інших і повернутися додому.
- VI Вселенський Собор
Шостий Вселенський Собор відбувся у Константинополі у 680-681 роках. Собор затвердив низку богослужбових норм та встановив рівність між Константинопольським патріархом і Римським Папою.
Іменини та день ангела 23 січня
Відповідно до церковного календаря, що діє в Україні, 23 січня свої іменини відзначають Павлин та Климент.
Державні та міжнародні свята
- День обізнаності про материнське здоров’я
День був заснований Американським коледжем акушерів та гінекологів у 2018 році. Мета заходу – привернути увагу до проблеми смертності матерів під час пологів. До дня поширюють інформацію, як запобігти смертності матерів через доступ до медицини та догляд і турботу про жінок під час вагітності та пологів.
- Всесвітній день свободи Тайваню
Свято засноване на честь повернення військовополонених до Тайваню після Корейської війни. 23 січня 1954 року 14000 китайських полонених обрали повернутися до Тайваню, оскільки були розчаровані в комуністичній ідеології Китаю. Ця подія має важливе значення для всього світу, оскільки знаменує вибір демократичних цінностей.
- День ручного письма, або день почерку
День заснований 1977 року з метою привернути увагу до важливості ручного письма для розвитку людини. В часи комп’ютерних технологій мистецтво каліграфії втрачає своє значення. Але слід не забувати, що написання текстів синхронізує тіло й думки людини.
До того ж формує певні нейронні зв’язки. Ручне письмо можна використовувати, як засіб для заспокоєння. А написання літер дітям у школі потрібне не лише, щоб навчитися саме писати, а й для розвитку мозку.
Що не можна робити 23 січня
В народі цього дня не рекомендують сваритися з близьким. Не радять і проводити день на самоті. Або ж згадувати старі помилки чи негарні вчинки. Краще цього дня подбати про своє помешкання й навести в ньому лад.
Народні прикмети дня
Традиційно в народному календарі до цього дня такі прикмети:
- якщо падає пухнастий сніг – літо буде сухим; якщо ж сніг мокрий, літо буде дощовим;
- іній цього дня й ожеледиця означають, що буде пізній урожай;
- південний вітер віщує грозове літо;
- чисте безхмарне небо пророкує швидкий прихід весни.
Слов’яни вірили, що м’ясні страви 23 січня приносять удачу. Тому цього дня готували м’ясо.