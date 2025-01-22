Все о дне завтра, 23 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 23 января / Фото: Pixabay / dianaparkhouse

Какой церковный праздник завтра, 23 января

23 января церковь чествует священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела; святителя Павлина Милостивого и отмечает память VI Вселенского собора.

Священномученик Климент

По преданиям, испытал страшные мучения за веру Христову, но остался жив, а Бог исцелил ему раны. Агафангел стал учеником Климента и примкнул к христианской вере. Вместе они неоднократно подвергались пыткам на протяжении многих лет, но всегда оставались живы и верны Христу. Агафангел был усечен мечом. А Климента в преклонном возрасте убили воины, ворвавшиеся в храм, где он жил.

Павлин Милостивый

Павлин Милостивый был римским сенатором. Но вместе со своей женой решили вести уединенную жизнь и помогать нуждающимся. За веру во Христа и служение Богу Павлин получил епископский сан в Ноланской церкви. Существует легенда, по которой Павлин освободил из плена от варваров многих соотечественников, взятых в рабство. Он отважился отдать и себя в рабство, а затем своей мудростью смог освободить других и возвратиться домой.

VI Вселенский Собор

Шестой Вселенский Собор состоялся в Константинополе в 680-681 годах. Собор утвердил ряд богослужебных норм и установил равенство между Константинопольским патриархом и Папой Римским.

Именины и день ангела 23 января

Согласно церковному календарю, действующему в Украине, 23 января свои именины отмечают Павлин и Климент.

Какой день ангела 23 января / Фото: Pixabay / furry_portraits

Государственные и международные праздники

День осведомленности о материнском здоровье

День был основан Американским колледжем акушеров и гинекологов в 2018 году. Его цель – привлечь внимание к проблеме смертности матерей во время родов. К этому дню распространяют информацию, как предотвратить смертность матерей через доступ к медицине и уход и заботу о женщинах во время беременности и родов.

Всемирный день свободы Тайваня

Праздник основан в честь возвращения военнопленных в Тайвань после Корейской войны. 23 января 1954 года 14 000 китайских пленных избрали вернуться в Тайвань, поскольку были разочарованы в коммунистической идеологии Китая. Это событие имеет немаловажное значение для всего мира, поскольку знаменует выбор демократических ценностей.

День ручного письма, или день почерка

День основан в 1977 году, чтобы обратить внимание на важность письма от руки для развития человека. Во времена компьютерных технологий искусство каллиграфии теряет свое значение. Но не следует забывать, что написание текстов синхронизирует тело и мысли человека.

К тому же формирует некоторые нейронные связи. Ручное письмо можно использовать как средство для успокоения. А написание букв детям в школе нужно не только, чтобы научиться писать, но и для развития мозга.

Что нельзя делать 23 января

В народе в этот день не рекомендуют ссориться с близким. Не советуют и проводить день в одиночестве. Или же вспоминать старые ошибки или нехорошие поступки. Лучше в этот день позаботиться о своем доме и навести в нем порядок.

Народные приметы дня

Традиционно в народном календаре к этому дню такие приметы:

если падает пушистый снег, то лето будет сухим; если снег мокрый, лето будет дождливым;

иней в этот день и гололед означают, что будет поздний урожай;

южный ветер предвещает грозовое лето;

чистое безоблачное небо предсказывает скорый приход весны.

Славяне верили, что мясные кушанья 23 января приносят удачу. Поэтому в этот день готовили мясо.