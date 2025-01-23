Усе про день 24 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Про день 24 січня: які свята та день ангела / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 24 січня

Преподобна Ксенія Римлянка – свята, яка залишила значний слід у християнській традиції. За новоюліанським календарем 24 січня вшановується її пам'ять. Історія святої Ксенії дуже зворушлива та надихає на духовний розвиток. Вона була дочкою римського сенатора, але в юності вирішила посвятити своє життя Богу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Також на цей день випадає пам'ять мучеників Вавили Сицилійського, Тимофія та Агапія. Вавила був єпископом у Сицилії, і йому вдалося долати язичницьку зневіру серед людей, проповідуючи християнство. Його учні, Тимофій і Агапій, безстрашно підтримували свого вчителя, і всі троє прийняли мученицьку смерть за віру в Христа. Вони стали символами непохитної вірності та сили духу.

Чим важлива дата 24 січня у церкві:

В цей день віряни моляться за благословення на покаяння і чистоту серця, покладаючись на приклад святих мучеників і черниць. Люди звертаються до Бога через молитви про прощення і мир.

Іменини та день ангела 24 січня

Іменини та день ангела 24 січня / Фото: wikimedia

Цього дня іменини святкують люди, що носять імена Ксенія та Оксана. За церковною традицією, обидва імені мають свої зв’язки з праведними та святими жінками.

Ксенія – ім’я святої, яка була справжнім символом відданості Богу, а Оксана – часто асоціюється з людиною, що несе радість і світло в оточення. Тому в цей день вітання іменинникам супроводжуються побажаннями міцного здоров'я, духовного очищення та розвитку вірності вірі.

День ангела — це святкування через молитви та благословення. У цей день кожен носій імені часто звертається до молитви святого, який має його ім’я, про підтримку у справах і про допомогу в житті.

Іменини також пов’язані зі зміцненням духовної цілісності. У деяких родинах на це свято обов'язкове сімейне святкове чаювання з духовними розмовами, на яких кожен запитує про благословення від святого.

Державні та міжнародні свята 24 січня

День зовнішньої розвідки України — це святкування організації та створення зовнішньої розвідки в Україні, що знаменує важливість цієї структури для національної безпеки. Зовнішня розвідка відповідає за моніторинг стратегічних і безпекових загроз та важливих інформаційних тенденцій, тому цей день є важливим не тільки для спецслужб, а й для усього суспільства.

Міжнародний день освіти — 24 січня вшановують значення освіти в суспільстві. На тлі важливості освіти цей день символізує рівні можливості для всіх людей на планеті здобувати знання. Він нагадує, наскільки важливо забезпечувати доступ до якісної освіти для наступних поколінь. У 2018 році Генеральна Асамблея ООН проголосила це свято.

Державні та міжнародні свята 24 січня / Фото: freepik

Міжнародний день перероблювання мобільних телефонів — цього дня наголошується на важливості екологічного підходу до старих гаджетів, які, якщо їх не переробити належним чином, можуть призвести до серйозного забруднення навколишнього середовища. Цей день є свідомим кроком до розв'язання проблеми відходів та екології.

Народні традиції й прикмети 24 січня

У народі 24 січня відзначалися певні прикмети, пов’язані зі змінами погоди та природними явищами. Однією з головних прикмет було спостереження за погодою — якщо на цей день падав сніг, це обіцяло урожайний рік. Також у народних віруваннях день був одним із моментів, коли варто звертатися до старших за порадою, аби уникнути неприємностей.

Не можна братися за нові справи. Це вважалося несприятливим і небезпечним, тому не рекомендується починати важливі справи в цей день.

Не сваритися та уникати конфліктів. 24 січня вважався днем очищення, тому всі сварки й дрібні непорозуміння не лише мали негативний вплив на власне життя, але й могли заблокувати духовний прогрес.

Народні традиції та прикмети 24 січня / Фото: freepik

День 24 січня спонукає до роздумів про свої духовні цілі та прагнення, закликаючи вшановувати святі імена й настрій до молитви. Для багатьох людей цей день служить нагадуванням про необхідність бути вдячними та обережними в ухваленні рішень.