Усе про день 25 січня: яке свято, день ангела та народні прикмети

25 січня у світі святкують День спостереження за погодою

Яке свято 25 січня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 25 січня

Православна церква України 25 січня вшановує святителя Григорія Богослова – архиєпископа Константинопольського та ікону Божої Матері "Утамуй мої печалі".

Григорій Богослов – великий християнський святий, візантійський богослов, константинопольський патріарх, один з Отців християнської церкви. Народився в Каппадокії, навчався в Александрії. Григорій міцно товаришував із Василієм Великим, відзначався ораторським мистецтвом. Його богослужіння заворожували глибоким розумінням та досконалим знанням Святого письма.

Ікона Божої Матері – Утамуй мої печалі / Фото: Вікіпедія

Ікона Богоматері "Утамуй мої печалі" була принесена до Москви козаками у 1640 році. За переказами, ікона має чудодійну цілющу силу. І саме 25 січня здійснилося зцілення безнадійно хворої жінки, що приїхала помолитися іконі Божої Матері.

Іменини та день ангела завтра

Відповідно до нового церковного календаря, в Україні 25 січня святкують день ангела Григорія.

Який день ангела 25 січня / Фото: Pixabay / Monikas_Wunderwelt

Державні та міжнародні свята

День спостереження за погодою святкується 25 січня. Він заснований із метою звернути увагу на важливість погоди в нашому житті й заохотити людей бути уважними й спостерігати за погодними та кліматичними змінами.

Прогноз погоди важливий як для повсякденного життя, так і глобального життя. Людство витратило не одне століття, щоб навчитися розуміти та пояснювати погодні явища. Ще з давніх-давен наші пращури збирали та занотовували прикмети про погоду.

Погода впливає на діяльність людини, слід уважно планувати важливі подорожі, враховуючи погоду, задля уникнення катастроф. Також спостереження важливі для усвідомлення кліматичних змін, та як людина на них впливає.

Народні прикмети у цей день

За народними віруваннями цього дня діють такі прикмети:

якщо іде рясний сніг – літо буде дощовим;

сонячна погода віщує тепле літо;

яскраві зірки на небі – до ранньої весни.

У наших пращурів було заведено цього дня пекти великий коровай. Це хороший знак, що передбачає багатий урожай влітку. А кожен член родини зобов’язаний був з’їсти хоча б шматочок. Якщо щось лишалося, ні в якому разі не можна було викидати залишки короваю. Їх віддавали худобі.