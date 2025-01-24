Все о дне 25 января: какой праздник, день ангела и народные приметы

25 января в мире отмечают День наблюдения за погодой

Какой праздник 25 января / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 25 января

Православная церковь Украины 25 января чествует святителя Григория Богослова – архиепископа Константинопольского и икону Божией Матери "Утоли мои печали".

Григорий Богослов – великий христианский святой, византийский богослов, константинопольский патриарх, один из отцов христианской церкви. Родился в Каппадокии, учился в Александрии. Григорий очень дружил с Василием Великим, отличался ораторским искусством. Его богослужения завораживали глубоким пониманием и совершенным знанием Священного Писания.

Икона Божией Матери – Утоли мои печали / Фото: Википедия

Икона Богоматери "Утоли мои печали" была принесена в Москву казаками в 1640 году. По преданию, икона имеет чудодейственную целительную силу. И именно 25 января совершилось исцеление безнадежно больной женщины, приехавшей помолиться иконе Божией Матери.

Именины и день ангела завтра

Согласно новому церковному календарю, в Украине 25 января отмечают день ангела Григория.

Какой день ангела 25 января / Фото: Pixabay / Monikas_Wunderwelt

Государственные и международные праздники

День наблюдения за погодой отмечается 25 января. Он основан с целью обратить внимание на важность погоды в нашей жизни и поощрить людей быть внимательными и наблюдать погодные и климатические изменения.

Прогноз погоды важен как для повседневной жизни, так и для глобальной жизни. Человечество потратило не одно столетие, чтобы научиться понимать и объяснять явления погоды. Наши предки собирали и записывали приметы о погоде.

Погода влияет на деятельность человека, следует внимательно планировать важные путешествия, учитывая погоду, во избежание катастроф. Также наблюдения важны для осознания климатических изменений и как человек на них влияет.

Народные приметы в этот день

По народным верованиям в этот день действуют следующие приметы:

если идет обильный снег, лето будет дождливым;

солнечная погода предвещает теплое лето;

яркие звезды на небе – к ранней весне.

У наших предков было принято в этот день печь большой каравай. Это хороший знак, предполагающий богатый урожай летом. А каждый член семьи обязан был съесть хотя бы кусочек. Если что-то оставалось, ни в коем случае нельзя было выбрасывать остатки каравая. Их отдавали скоту.