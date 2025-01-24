Все о дне 25 января: какой праздник, день ангела и народные приметы
Какой церковный праздник завтра, 25 января
Православная церковь Украины 25 января чествует святителя Григория Богослова – архиепископа Константинопольского и икону Божией Матери "Утоли мои печали".
Григорий Богослов – великий христианский святой, византийский богослов, константинопольский патриарх, один из отцов христианской церкви. Родился в Каппадокии, учился в Александрии. Григорий очень дружил с Василием Великим, отличался ораторским искусством. Его богослужения завораживали глубоким пониманием и совершенным знанием Священного Писания.
Икона Богоматери "Утоли мои печали" была принесена в Москву казаками в 1640 году. По преданию, икона имеет чудодейственную целительную силу. И именно 25 января совершилось исцеление безнадежно больной женщины, приехавшей помолиться иконе Божией Матери.
Именины и день ангела завтра
Согласно новому церковному календарю, в Украине 25 января отмечают день ангела Григория.
Государственные и международные праздники
День наблюдения за погодой отмечается 25 января. Он основан с целью обратить внимание на важность погоды в нашей жизни и поощрить людей быть внимательными и наблюдать погодные и климатические изменения.
Прогноз погоды важен как для повседневной жизни, так и для глобальной жизни. Человечество потратило не одно столетие, чтобы научиться понимать и объяснять явления погоды. Наши предки собирали и записывали приметы о погоде.
Погода влияет на деятельность человека, следует внимательно планировать важные путешествия, учитывая погоду, во избежание катастроф. Также наблюдения важны для осознания климатических изменений и как человек на них влияет.
Народные приметы в этот день
По народным верованиям в этот день действуют следующие приметы:
- если идет обильный снег, лето будет дождливым;
- солнечная погода предвещает теплое лето;
- яркие звезды на небе – к ранней весне.
У наших предков было принято в этот день печь большой каравай. Это хороший знак, предполагающий богатый урожай летом. А каждый член семьи обязан был съесть хотя бы кусочек. Если что-то оставалось, ни в коем случае нельзя было выбрасывать остатки каравая. Их отдавали скоту.