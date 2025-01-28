Усе про день 29 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Цього дня ми згадуємо та віддаємо шану Героям Крут та святим за церковним календарем. Також сьогодні починається Новий рік за китайським календарем

Яке свято 29 січня (Фото: freepik)

Яке церковне свято завтра, 29 січня

29 січня християни відзначають кілька церковних подій. У цей день згадують перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

Святий Ігнатій був одним із перших християнських мучеників, який прийняв смерть за свою віру на початку II століття. Його називають Богоносцем, оскільки, за переказами, він був тією самою дитиною, яку Ісус узяв на руки, кажучи: "Будьте, як діти". Мощі святого Ігнатія вважають цілющими, вони оберігають вірян і допомагають у скрутні часи.

Також цього дня вшановують святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Турівського, відомого своїм подвижництвом і смиренням. Святитель усе життя присвятив служінню Богу та молитовному подвигу, жив у Києво-Печерських Ближніх печерах, де і нині зберігаються його мощі.

Яке церковне свято 29 січня (Фото: wikimedia)

Не менше значення має і пам'ять сімох мучеників: Романа, Якова, Філофея, Юліана та інших. Вони постраждали за християнську віру, проявивши вірність своїм переконанням і мужність перед переслідувачами.

Іменини та день ангела 29 січня

29 січня святкують іменини:

Гнат;

Роман;

Яків;

Філофей;

Юліан.

Іменини та день ангела 29 січня (Фото: freepik)

Ці імена мають глибоке значення та походження. Наприклад, ім'я Ігнат означає "той, що палає", що символізує пристрасну віру і відданість. Роман походить від латинського слова "романус" і означає "римський".

Державні та міжнародні свята завтра

День пам'яті Героїв Крут.

Ця подія має особливе значення для України. У 1918 році поблизу станції Крути українські студенти та гімназисти героїчно захищали незалежність своєї держави. 300 молодих бійців дали бій більшовицькій армії, що значно переважала за чисельністю.

Попри нерівність сил, їхній подвиг став символом боротьби за свободу України. Герої Крут були поховані на Аскольдовій могилі в Києві, а їхній приклад мужності надихає донині.





Міжнародний день мобілізації проти ядерної загрози . Цей день нагадує про важливість миру та безпеку у світі.

Китайський Новий рік. У 2025 році він починається саме 29 січня. Китайський Новий рік — це свято весни, яке відзначають пишними парадами, традиційними стравами та феєрверками.

Народні традиції й прикмети 29 січня

У народі для 29 січня існує низка прикмет і заборон. Вважалося, що цього дня не можна:

займатися важкою фізичною працею;

влаштовувати галасливі свята та конфліктувати з близькими.

Натомість люди радили більше молитися, займатися духовними справами та приділяти час родині. Також день підходив для піклування про тварин та благодійності.

Народні прикмети пов'язані з погодою.

Якщо цього дня йде сніг — весна буде затяжною, але урожайною.

Ясна погода обіцяє ранню теплу весну.

29 січня – важливий день у церковному та історичному календарях. Він сповнений традицій, нагадує про героїчні подвиги наших предків і закликає до духовної зосередженості. Не забувайте вітати іменинників та берегти тепло у власних оселях!