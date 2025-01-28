Все о дне 29 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В этот день мы вспоминаем и чтим память Героев Крут и святых по церковному календарю. Также сегодня начинается Новый год по китайскому календарю

Какой праздник 29 января (Фото: freepik)

Какой церковный праздник завтра, 29 января

29 января христиане отмечают несколько церковных событий. В этот день вспоминают перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Святой Игнатий был одним из первых христианских мучеников, принявших смерть за свою веру в начале II века. Его называют Богоносцем, поскольку, по преданию, он был тем самым ребенком, которого Иисус взял на руки, говоря: "Будьте, как дети". Мощи святого Игнатия считают целебными, они оберегают верующих и помогают в трудные времена.

Также в этот день чествуют святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, известного своим подвижничеством и смирением. Святитель всю жизнь посвятил служению Богу и молитвенному подвигу, жил в Киево-Печерских Ближних пещерах, где и ныне хранятся его мощи.

Какой церковный праздник 29 января (Фото: wikimedia)

Не меньшее значение имеет и память семерых мучеников: Романа, Иакова, Филофея, Юлиана и других. Они пострадали за христианскую веру, проявив верность своим убеждениям и мужество перед преследователями.

Именины и день ангела 29 января

29 января празднуют именины:

Игнат;

Роман;

Иаков;

Филофей;

Юлиан.

Именины и день ангела 29 января (Фото: freepik)

Эти имена имеют глубочайшее значение и происхождение. Например, имя Игнат означает "пылающий", символизирует страстную веру и преданность. Роман произошел от латинского слова "романус" и означает "римский".

Государственные и международные праздники завтра

День памяти Героев Крут.

Это событие имеет особое значение для Украины. В 1918 году у станции Круты украинские студенты и гимназисты героически защищали независимость своего государства. 300 молодых бойцов дали бой большевистской армии, значительно превосходившей по численности.

Несмотря на неравные силы, их подвиг стал символом борьбы за свободу Украины. Герои Крут были похоронены на Аскольдовой могиле в Киеве, а их пример мужества вдохновляет по сей день.



Международный день мобилизации против ядерной угрозы . Этот день напоминает о важности мира и безопасности в мире.

Китайский Новый год. В 2025 году он начинается как раз 29 января. Китайский Новый год — праздник весны, который отмечают пышными парадами, традиционными блюдами и фейерверками.

Народные традиции и приметы 29 января

В народе для 29 января существует ряд примет и запретов. Считалось, что в этот день нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

Устраивать шумные праздники и конфликтовать с близкими.

Люди советовали больше молиться, заниматься духовными делами и уделять время семье. Также день подходил для заботы о животных и благотворительности.

Народные приметы связаны с погодой.

Если в этот день идет снег – весна будет затяжной, но урожайной.

Ясная погода сулит раннюю теплую весну.

29 января – важный день в церковном и историческом календарях. Он полон традиций, напоминает о героических подвигах наших предков и призывает к духовной сосредоточенности. Не забывайте поздравлять именинников и беречь тепло в собственных домах!