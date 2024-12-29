Усе про день 30 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Які свята відзначати в переддень Нового року? Головні факти про 30 грудня

Яке свято 30 грудня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 30 грудня

За новоюліанським церковним календарем 30 грудня віряни вшановують пам’ять мучениці Анісії, преподобного Зотика, пресвітера; апостола Тимона із 70; преподобної Феодори Кесарійської; преподобної Феодори Царгородської.

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Свята Анісія жила у місті Солунія, в Греції, наприкінці 3-го століття. Вона походила із заможної родини християн. Коли батьки Анісії померли, вона вирішила присвятити своє життя Господу Богу та допомозі бідним і нужденним. Тому молода дівчина розпродала своє майно, а гроші витрачала на продукти та ліки для тих, хто цього потребував.

Коли гроші скінчилися, дівчина продовжувала ходити до церкви, лікувала поранених, а сама жила в злиднях. Свята Анісія була вбита на площі міста воїном язичником, який довідався про її вірування. Інші християни поховали дівчину в Солунії за християнськими традиціями.

Апостол Тимон Бострійський, був апостолом із 70 і став одним із перших дияконів християнської церкви. Перші 12 апостолів Ісуса Христа обрали собі наступних учнів Христової віри, серед них був і Тимон.

За вірність християнству апостоли висвятили Тимона на єпископа в місті Бострія в Аравії. Давні джерела говорять, що Тимон Бострійський постраждав від рук язичників за проповідування Євангелія і помер, розп’ятий на Хресті.

Преподобна Феодора Кесарійська була відведена ще в дитинстві в монастир і там вона вирішила присвятити своє життя Богу. Пізніше її спробували видати насильно заміж, але вона, скориставшись нападом скіфів на Константинополь, утекла і вела чернече життя. До останніх днів дівчина носила залізні вериги, в них вона й померла.

Преподобна Феодора Царгородська, залишившися вдовою, пішла служити в храм Божий. І до кінця життя відмовилась від усіх земних благ в ім’я Господа.

Іменини та день ангела 30 грудня

Відповідно до новоюліанського календаря, що діє в Україні, 30 грудня свої іменини відзначають Феодора, Тимон та Анісія.

Народні традиції та заборони – що не можна робити 30 грудня

Слід зауважити, що 30 грудня тривають Святки – період свят зимового циклу, що здавна шанується в українських традиціях. Тому заборонено:

виконувати важку роботу;

шити, в’язати та вишивати;

сваритися й лаятися;

ображати когось та обманювати.

День Анісії також займає своє місце в народних звичаях. Наші пращури називали цей день "Зимовою Анісією". Їй молилися у разі болі в шлунку та просили про одужання.

У приготуваннях до Щедрого вечора робили прибирання, наводили лад у помешканнях, упорядковували свої фінанси та планували на наступний рік, а також загадували бажання.