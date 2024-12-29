Все о дне 30 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 30 декабря / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 30 декабря

По новоюлианскому церковному календарю 30 декабря верующие чтят память мученицы Анисии, преподобного Зотика, пресвитера; апостола Тимона из 70; преподобной Феодоры Кесарийской; преподобной Феодоры Царьградской.

Святая Анисия жила в городе Солуния, в Греции, в конце 3 века. Она происходила из богатой семьи христиан. Когда родители Анисии умерли, она решила посвятить свою жизнь Господу Богу и помощи бедным и нуждающимся. Поэтому молодая девушка распродала свое имущество, а деньги тратила на продукты и лекарства для нуждающихся.

Когда деньги кончились, девушка продолжала ходить в церковь, лечила раненых, а сама жила в нищете. Святая Анисия была убита на площади города воином язычником, узнавшим о ее веровании. Другие христиане похоронили девушку в Солунии по христианским традициям.

Апостол Тимон Бострийский был апостолом из 70-ти и стал одним из первых дьяконов христианской церкви. Первые 12 апостолов Иисуса Христа избрали себе следующих учеников веры Христа, среди них был и Тимон.

За верность христианству апостолы посвятили Тимона в епископы в городе Бострия в Аравии. Древние источники говорят, что Тимон Бострийский пострадал от рук язычников за проповедование Евангелия и умер распятым на Кресте.

Преподобная Феодора Кесарийская была отведена еще в детстве в монастырь и там она решила посвятить свою жизнь Богу. Позже ее попытались выдать насильственно замуж, но она, воспользовавшись нападением скифов на Константинополь, сбежала и вела монашескую жизнь. До последних дней девушка носила железные вериги, в них она и умерла.

Преподобная Феодора Царьградская, оставшись вдовой, пошла служить в храм Божий. И до конца жизни отказалась от всех земных благ во имя Господа.

Именины и день ангела 30 декабря

Согласно действующему в Украине новоюлианскому календарю, 30 декабря свои именины отмечают Феодора, Тимон и Анисия.

Народные традиции и запреты – что нельзя делать 30 декабря

Следует отметить, что 30 декабря продолжаются Святки – период праздников зимнего цикла, издавна почитаемый в украинских традициях. Поэтому запрещено:

делать тяжелую работу;

шить, вязать и вышивать;

ссориться и ругаться;

обижать кого-то и обманывать.

День Анисии тоже занимает свое место в народных обычаях. Наши предки называли этот день "Зимней Анисией". Ей молились при болях в желудке и просили о выздоровлении.

В приготовлениях к Щедрому вечеру делали уборку, наводили порядок в жилищах, упорядочивали свои финансы и планировали на следующий год, а также загадывали желания.