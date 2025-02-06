Усе про день 7 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 7 лютого
За новим церковним календарем в Україні християни відзначають свято преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського та преподобного Луки Елладського.
Святитель Парфеній походив з Малої Азії. Юнак був дуже добрим до бідних й відрізнявся особливим знанням Слова Божого. За його допомогу бідним єпископ Филип вивчив його й висвятив на пресвітера. Пізніше був призначений єпископом у місті Лампсак. Парфеній відзначився тим, що дуже багато язичників навернув у християнство.
Лука Елладський походив з Греції. Прийняв чернечий постриг в Афінах. А потім вів усамітнене життя у місті Стирій. Лука заснував монастир Осіос-Лукас. Для багатьох став духовним наставником, хоча й не мав єпископського сану. Мощі його і досі зберігаються в монастирі в Венеції.
Іменини та день ангела 7 лютого
За новоюліанським церковним календарем 7 лютого в Україні відзначають день ангела Луки.
Міжнародні свята 7 лютого
7 лютого відзначається День народження вогнегасника. Саме цього дня був запатентований перший вогнегасник. Сталося це 1863 року в США, у штаті Вірджинія. Перший вогнегасник відрізнявся від нинішнього і був скоріше схожий на пляшку. Але ідея полягала в протипожежному засобі.
Пізніше він перетворився на основний предмет для гасіння пожежі. Зараз вогнегасник обов'язковий у кожній установі як елемент протипожежної безпеки.
Народні прикмети та що не можна робити
В народному календарі цьому дню притаманні кілька прикмет:
- якщо небо синє і безхмарне, скоро буде тепла погода;
- якщо захід сонця червоний, то літо буде прохолодним;
- сильні вітри віщують урожайне літо.
У день Луки наші пращури молилися та просили про здоров’я. Традиційно цього дня готували їжу з цибулею й вірили, що вона зміцнює здоров’я. Тому пригощали й сусідів своїми стравами. Ще й лишали пару пирогів за дверима для померлих родичів.
У цей день вважалося забороненим:
- сваритися зі своїми батьками;
- їсти на самоті;
- дивитися занадто довго на сонце.
7 лютого у слов’ян було заведено готувати різні настої для покращення здоров’я та цілюще зілля.