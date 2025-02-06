Усе про день 7 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 7 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 7 лютого

За новим церковним календарем в Україні християни відзначають свято преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського та преподобного Луки Елладського.

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Святитель Парфеній походив з Малої Азії. Юнак був дуже добрим до бідних й відрізнявся особливим знанням Слова Божого. За його допомогу бідним єпископ Филип вивчив його й висвятив на пресвітера. Пізніше був призначений єпископом у місті Лампсак. Парфеній відзначився тим, що дуже багато язичників навернув у християнство.

Лука Елладський походив з Греції. Прийняв чернечий постриг в Афінах. А потім вів усамітнене життя у місті Стирій. Лука заснував монастир Осіос-Лукас. Для багатьох став духовним наставником, хоча й не мав єпископського сану. Мощі його і досі зберігаються в монастирі в Венеції.

Іменини та день ангела 7 лютого

За новоюліанським церковним календарем 7 лютого в Україні відзначають день ангела Луки.

Який день ангела 7 лютого / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Міжнародні свята 7 лютого

7 лютого відзначається День народження вогнегасника. Саме цього дня був запатентований перший вогнегасник. Сталося це 1863 року в США, у штаті Вірджинія. Перший вогнегасник відрізнявся від нинішнього і був скоріше схожий на пляшку. Але ідея полягала в протипожежному засобі.

Пізніше він перетворився на основний предмет для гасіння пожежі. Зараз вогнегасник обов'язковий у кожній установі як елемент протипожежної безпеки.

Народні прикмети та що не можна робити

В народному календарі цьому дню притаманні кілька прикмет:

якщо небо синє і безхмарне, скоро буде тепла погода;

якщо захід сонця червоний, то літо буде прохолодним;

сильні вітри віщують урожайне літо.

У день Луки наші пращури молилися та просили про здоров’я. Традиційно цього дня готували їжу з цибулею й вірили, що вона зміцнює здоров’я. Тому пригощали й сусідів своїми стравами. Ще й лишали пару пирогів за дверима для померлих родичів.

У цей день вважалося забороненим:

сваритися зі своїми батьками;

їсти на самоті;

дивитися занадто довго на сонце.

7 лютого у слов’ян було заведено готувати різні настої для покращення здоров’я та цілюще зілля.