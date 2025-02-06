Все о дне 7 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 7 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 7 февраля

По новому церковному календарю в Украине христиане отмечают праздник преподобного Парфения, епископа Лампсакийского и преподобного Луки Элладского.

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Святитель Парфений родом из Малой Азии. Юноша был очень добр к бедным и отличался особым знанием Слова Божьего. За его помощь бедным епископ Филипп обучил его и рукоположил в пресвитера. Позже его назначили епископом в городе Лампсак. Парфений отличился тем, что огромное количество язычников обратил в христианство.

Лука Элладский родом из Греции. Принял монашеский постриг в Афинах. А потом вел уединенную жизнь в городе Стирий. Лука основал монастырь Осиос-Лукас. Для многих стал духовным наставником, хотя не имел епископского сана. Мощи его до сих пор хранятся в монастыре в Венеции.

Именины и день ангела 7 февраля

По новоюлианскому церковному календарю 7 февраля в Украине отмечают день ангела Луки.

Какой день ангела 7 февраля / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Международные праздники 7 февраля

7 февраля отмечается День рождения огнетушителя. Именно в этот день был запатентован первый огнетушитель. Случилось это в 1863 году в США, в штате Вирджиния. Первый огнетушитель отличался от нынешнего и был скорее похож на бутылку. Но идея заключалась в противопожарном средстве.

Позже он превратился в основной предмет тушения пожара. Сейчас огнетушитель обязателен в каждом учреждении как элемент противопожарной безопасности.

Народные приметы и что нельзя делать

В народном календаре с этим днем связывают несколько примет:

если небо синее и безоблачное, скоро будет теплая погода;

если закат красный, то лето будет прохладным;

сильные ветры предвещают урожайное лето.

В день Луки наши предки молились и просили о здоровье. Традиционно в этот день готовили еду с луком и верили, что он укрепляет здоровье. Потому угощали и соседей своими блюдами. Еще оставляли пару пирогов за дверью для умерших родственников.

В этот день запрещалось:

ссориться со своими родителями;

есть в одиночестве;

смотреть слишком долго на солнце.

7 февраля у славян было принято готовить разные настои для улучшения здоровья и целебное зелье.