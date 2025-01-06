Усе про день 7 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

7 січня за християнським календарем ми вшановуємо важливих постатей у вірі та святкуємо Різдво за юліанським календарем. Народні прикмети, традиції та заборони цього дня

Яке свято 7 січня / Фото: freepik

Яке церковне свято 7 січня

7 січня приносить особливий святковий настрій і є одним із ключових днів зимових канікул. Дуже довгий проміжок часу – до 2023 року, українці в цей день святкували Різдво за юліанським календарем. Саме тому день і досі наповнений атмосферою спокою, родинним теплом і традиціями, що передаються з покоління в покоління. Навколо панує затишок, і багато хто використовує цей час для того, щоб провести його у колі близьких.

Яке церковне свято 7 січня / Фото: wikipedia

Однією з важливих подій цього дня є Собор Іоана Предтечі. Іоан Хреститель був ключовою фігурою у підготовці людей до приходу Христа. Саме він хрестив Ісуса у водах Йордану й відіграв значну роль у християнській історії. Церква вшановує його пам'ять через молитви та святкові служби. Цей день нагадує про важливість духовного очищення та підготовки до кращих змін у житті.

Собор Іоана Предтечі

Свято Собору Іоана Предтечі має велике значення для православних вірян. Іоан Предтеча, відомий також як Іоан Хреститель, був предтечею Христа, що передбачив і підготував шлях для Його приходу. В цей день церква згадує про його життя й мученицьку смерть, а віряни моляться до святого про захист і духовну допомогу.

Свято Собор Іоанна Предтечі / Фото: risu

Особливістю цього свята є служби у храмах, де прославляють Іоана Предтечу через молитви та співи. За новоюліанським календарем це свято також зберігає свою значущість для вірян по всьому світу.

Різдво Христове за юліанським календарем

Цього дня віряни в багатьох країнах, які дотримуються юліанського календаря, відзначають Різдво Христове. Серед таких країн – Сербія та Грузія.

Один із головних елементів святкування – різдвяний стіл. На ньому обов'язково мають бути 12 страв, серед яких кутя, узвар, вареники й інші смаколики, що символізують щедрість і достаток у новому році.

Які ще традиційні страви мають бути на різдвяному столі Святвечір – 2024. Що обов'язково має бути на святковому столі, окрім 12 страв

Міжнародний день програміста 7 січня

Це професійне свято присвячене всім, хто створює програмне забезпечення та розвиває інформаційні технології. Воно є символом інноваційності, адже програмісти стають ключовими гравцями у формуванні сучасного світу.

Свято підкреслює важливість ІТ-сектору, що продовжує стрімко розвиватися, та привертає увагу до досягнень фахівців цієї галузі. У цей день програмісти зазвичай вітають один одного, діляться професійними жартами та здобутками.

Народні традиції й заборони у цей день

7 січня багате на народні прикмети та звичаї, що формувались не одне століття. Цей день сповнений особливими ритуалами та традиціями, які допомагають залучити удачу й забезпечити добробут на весь рік.

Якщо цього дня стоїть ясна й сонячна погода — рік буде врожайним і багатим. Сильний мороз обіцяє добрий урожай пшениці та здоров'я домашньої худоби. Якщо 7 січня випаде багато снігу, весна буде пізньою, але теплою.

Народні традиції і заборони 7 сячня / Фото: wikipedia

У цей день часто проводяться обрядові гуляння, співи та танці. У родинах зберігається традиція готувати святкові частування, якими обмінюються з друзями й сусідами, що символізує добрі взаємини та щедрість.

Окрім цього, господині часто займаються дрібними домашніми роботами, щоб новий рік був вдалим у побутових справах. Також заведено проводити обряди очищення вогнем або водою – такі ритуали сприяють позбавленню від усього поганого.

7 січня слід дотримуватися заборон: