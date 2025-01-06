Усе про день 7 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 7 січня
7 січня приносить особливий святковий настрій і є одним із ключових днів зимових канікул. Дуже довгий проміжок часу – до 2023 року, українці в цей день святкували Різдво за юліанським календарем. Саме тому день і досі наповнений атмосферою спокою, родинним теплом і традиціями, що передаються з покоління в покоління. Навколо панує затишок, і багато хто використовує цей час для того, щоб провести його у колі близьких.
Однією з важливих подій цього дня є Собор Іоана Предтечі. Іоан Хреститель був ключовою фігурою у підготовці людей до приходу Христа. Саме він хрестив Ісуса у водах Йордану й відіграв значну роль у християнській історії. Церква вшановує його пам'ять через молитви та святкові служби. Цей день нагадує про важливість духовного очищення та підготовки до кращих змін у житті.
Собор Іоана Предтечі
Свято Собору Іоана Предтечі має велике значення для православних вірян. Іоан Предтеча, відомий також як Іоан Хреститель, був предтечею Христа, що передбачив і підготував шлях для Його приходу. В цей день церква згадує про його життя й мученицьку смерть, а віряни моляться до святого про захист і духовну допомогу.
Особливістю цього свята є служби у храмах, де прославляють Іоана Предтечу через молитви та співи. За новоюліанським календарем це свято також зберігає свою значущість для вірян по всьому світу.
Різдво Христове за юліанським календарем
Цього дня віряни в багатьох країнах, які дотримуються юліанського календаря, відзначають Різдво Христове. Серед таких країн – Сербія та Грузія.
Один із головних елементів святкування – різдвяний стіл. На ньому обов'язково мають бути 12 страв, серед яких кутя, узвар, вареники й інші смаколики, що символізують щедрість і достаток у новому році.
Міжнародний день програміста 7 січня
Це професійне свято присвячене всім, хто створює програмне забезпечення та розвиває інформаційні технології. Воно є символом інноваційності, адже програмісти стають ключовими гравцями у формуванні сучасного світу.
Свято підкреслює важливість ІТ-сектору, що продовжує стрімко розвиватися, та привертає увагу до досягнень фахівців цієї галузі. У цей день програмісти зазвичай вітають один одного, діляться професійними жартами та здобутками.
Народні традиції й заборони у цей день
7 січня багате на народні прикмети та звичаї, що формувались не одне століття. Цей день сповнений особливими ритуалами та традиціями, які допомагають залучити удачу й забезпечити добробут на весь рік.
- Якщо цього дня стоїть ясна й сонячна погода — рік буде врожайним і багатим.
- Сильний мороз обіцяє добрий урожай пшениці та здоров'я домашньої худоби.
- Якщо 7 січня випаде багато снігу, весна буде пізньою, але теплою.
У цей день часто проводяться обрядові гуляння, співи та танці. У родинах зберігається традиція готувати святкові частування, якими обмінюються з друзями й сусідами, що символізує добрі взаємини та щедрість.
Окрім цього, господині часто займаються дрібними домашніми роботами, щоб новий рік був вдалим у побутових справах. Також заведено проводити обряди очищення вогнем або водою – такі ритуали сприяють позбавленню від усього поганого.
7 січня слід дотримуватися заборон:
- уникати сварок і конфліктів – вважається, що поганий настрій у цей день може зруйнувати гармонію в родині на весь рік;
- не брати й не давати в борг, щоб уникнути фінансових втрат у майбутньому;
- не слід відвідувати темні або покинуті місця, аби не привернути нещастя.