Все про день 7 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

7 января мы вспоминаем великих святых в вере и празднуем Рождество по юлианскому календарю. Народные приметы, традиции и запреты в этот день

Какой праздник 7 января / Фото: freepik

Какой церковный праздник 7 января

7 января приносит особое праздничное настроение и является одним из ключевых дней зимних каникул. Очень долгий промежуток времени – до 2023 года, украинцы в этот день отмечали Рождество по юлианскому календарю. Именно поэтому день до сих пор наполнен атмосферой спокойствия, семейным теплом и традициями, передающимися из поколения в поколение. Вокруг царит уют, и многие используют это время для того, чтобы провести его в кругу близких.

Какой церковный праздник 7 января / Фото: wikipedia

Одним из важных событий этого дня является Собор Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель был ключевой фигурой в подготовке людей к приходу Христа. Именно он крестил Иисуса в водах Иордана и сыграл значительную роль в христианской истории. Церковь чтит его память через молитвы и праздничные службы. Этот день напоминает о важности духовного очищения и подготовки к лучшим изменениям в жизни.

Собор Иоанна Предтечи

Праздник Собора Иоанна Предтечи имеет большое значение для православных верующих. Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, был предтечей Христа, предсказавшим и подготовившим путь для Его прихода. В этот день церковь вспоминает о его жизни и мученической смерти, а верующие молятся святому о защите и духовной помощи.

Праздник Собор Иоанна Предтечи / Фото: risu

Особенностью этого праздника являются службы в храмах, где прославляют Иоанна Предтечу через молитвы и песнопение. По новоюлианскому календарю этот праздник также сохраняет свою значимость для верующих по всему миру.

Рождество Христово по юлианскому календарю

В этот день верующие во многих странах, придерживающихся юлианского календаря, отмечают Рождество Христово. Среди таких стран – Сербия и Грузия.

Один из главных элементов празднования – рождественский стол. На нем обязательно должно быть 12 блюд, среди которых кутья, узвар, вареники и другие вкусности, символизирующие щедрость и изобилие в новом году.

Какие еще традиционные блюда должны быть на рождественском столе Святой вечер-2024. Что обязательно должно быть на праздничном столе, кроме 12 блюд

Международный день программиста 7 января

Этот профессиональный праздник посвящен всем, кто создает программное обеспечение и развивает информационные технологии. Он символизирует инновационность, ведь программисты становятся ключевыми игроками в формировании современного мира.

Праздник подчеркивает важность ІТ-сектора, который продолжает стремительно развиваться, и привлекает внимание к достижениям специалистов этой отрасли. В этот день программисты обычно приветствуют друг друга, делятся профессиональными шутками и достижениями.

Народные традиции и запреты в этот день

7 января богато народными приметами и обычаями, формировавшимися не одно столетие. Этот день полон особыми ритуалами и традициями, которые помогают привлечь удачу и обеспечить благосостояние на весь год.

Если в этот день стоит ясная и солнечная погода, год будет урожайным и щедрым. Сильный мороз обещает хороший урожай пшеницы и здоровье домашнего скота. Если 7 января выпадет много снега, весна будет поздней, но теплой.

Народные традиции и запреты 7 января / Фото: wikipedia

В этот день часто проводятся обрядовые гуляния, пение и пляски. В семьях сохраняется традиция готовить праздничные угощения, которыми обмениваются с друзьями и соседями, что символизирует хорошие отношения и щедрость.

Кроме того, хозяйки часто занимаются мелкими домашними работами, чтобы новый год был удачным в бытовых делах. Также принято проводить обряды очищения огнем или водой – такие ритуалы способствуют избавлению от всего плохого.

7 января следует соблюдать запреты: