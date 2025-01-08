Усе про день 9 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 9 січня / Фото: depositphotos
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 9 січня
  2. Іменини та день ангела 9 січня за церковним календарем
  3. Які міжнародні та державні свята
  4. Українські народні традиції й заборони у цей день

Яке церковне свято завтра, 9 січня

9 січня – це день пам'яті святого мученика Полієвкта, який за свої переконання та вірність християнській вірі віддав життя. Святий Полієвкт жив у III столітті в місті Мелітині, що зараз є територією Туреччини.

Він був воїном і поганином, але завдяки своєму другові Неарху навернувся до християнства. У часи гонінь на християн Полієвкт відкрито оголосив себе вірянином, за що був підданий жорстоким тортурам і страчений.

Церква вшановує святого Полієвкта як покровителя договорів і присяг. Його приклад демонструє, як віра може надихати на сміливі вчинки, навіть перед обличчям смерті. Сьогодні його ім'я шановане не лише у православній традиції, а й на Заході.

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Іменини та день ангела 9 січня за церковним календарем

Усе про день 9 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
День ангела та іменини 9 сячня / Фото: depositphotos

9 січня відзначають свої іменини кілька імен: Петро, Захар, Пилип і Антоніна. У кожного з цих імен є свій унікальний зміст та історія:

  • Петро – з грецької означає "скеля". Символізує стійкість і надійність.
  • Захар – єврейське ім'я, що означає "пам’ять Господа".
  • Пилип – грецьке ім’я зі значенням "той, хто любить коней".
  • Антоніна – жіноча форма від імені Антоній, що має латинське походження й означає "безцінна" або "та, що стикається з битвами".

Цього дня варто привітати друзів чи рідних, які носять ці імена, і побажати їм добробуту, радості й духовного розвитку.

Які міжнародні та державні свята

9 січня у світі вітають із професійним святом талановитих та унікальних людей, що присвятили своє життя красі й культурі – хореографам.

Це професійне свято всіх, хто займається створенням танцювальних композицій. Танцювальна творчість існує тисячоліттями й не втрачає своєї актуальності. Свято створене для того, щоб відзначити талант і працю хореографів, які дарують людям естетичну насолоду й допомагають самовиражатися через танець.

Усе про день 9 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Державні свята 9 січня / Фото: depositphotos

Українські народні традиції й заборони у цей день

На 9 січня припадає завершення різдвяних святкувань. Люди починають повертатися до повсякденного життя, накопичених справ і обов'язків. У народі навіть говорили: "Прийшла пора, турбот гора". Тому саме в цей день зазвичай:

  • Починали прибирання в оселі, наводили лад у домі після свят.
  • Чистили печі та прали білизну, оскільки довгий час такі справи відкладалися.

Святий мученик Полієвкт, якого згадують цього дня, вважався охоронцем договорів і присяг. Через це наші предки намагалися не порушувати обіцянок і дотримуватися даного слова.

У цей день не можна:

  • порушувати домовленості та дані обіцянки;
  • лаятися чи вживати лайливі слова;
  • починати нові важливі справи, оскільки цей день більше підходить для завершення вже розпочатого.

Отже, 9 січня є днем, сповненим як духовного значення, так і народної мудрості. Це нагода згадати про важливість вірності, пам'ять про святих, а також навести лад у своєму житті, як фізично, так і духовно.

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