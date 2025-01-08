Все о дне 9 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздники по церковному календарю 9 января и что нельзя делать в этот день. Именины и кого следует поздравить с профессиональным праздником

Какой праздник 9 января / Фото: depositphotos

Какой церковный праздник завтра, 9 января

9 января – это день памяти святого мученика Полиевкта, который за свои убеждения и верность христианской вере отдал жизнь. Святой Полиевкт жил в III веке в городе Мелитин, что сейчас является территорией Турции.

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Он был воином и язычником, но благодаря своему другу Неарху обратился в христианство. Во времена гонений на христиан Полиевкт открыто объявил себя верующим, за что был подвергнут жестоким пыткам и казнен.

Церковь чествует святого Полиевкта как покровителя договоров и клятв. Его пример демонстрирует, как вера может вдохновлять на смелые поступки, даже перед лицом смерти. Сегодня его имя уважаемо не только в православной традиции, но и на Западе.

Именины и день ангела 9 января по церковному календарю

День ангела и именины 9 января / Фото: depositphotos

9 января отмечают свои именины несколько имен: Петр, Захар, Филипп и Антонина. У каждого из этих имен есть свое уникальное содержание и история:

Петр – с греческого означает "скала". Символизирует стойкость и надежность.

– с греческого означает "скала". Символизирует стойкость и надежность. Захар – еврейское имя, означающее "память Господа".

– еврейское имя, означающее "память Господа". Филипп – греческое имя со значением "любящий лошадей".

– греческое имя со значением "любящий лошадей". Антонина – женская форма от имени Антоний, имеющая латинское происхождение и обозначающая "бесценная" или "та, что сталкивается с битвами".

В этот день следует поздравить друзей или родных, носящих эти имена, и пожелать им благополучия, радости и духовного развития.

Какие международные и государственные праздники

9 января в мире поздравляют с профессиональным праздником талантливых и уникальных людей, посвятивших свою жизнь красоте и культуре – хореографам.

Это профессиональный праздник всех, кто занимается созданием танцевальных композиций. Танцевальное творчество существует тысячелетиями и не теряет своей актуальности. Праздник создан для того, чтобы отметить талант и труд хореографов, которые дарят людям эстетическое наслаждение и помогают самовыражаться через танец.

Государственные праздники 9 января / Фото: depositphotos

Украинские народные традиции и запреты в этот день

На 9 января приходится завершение рождественских празднований. Люди начинают возвращаться к повседневной жизни, накопленным делам и обязанностям. В народе даже говорили: "Пришла пора, забот гора". Потому именно в этот день обычно:

Начинали уборку в доме, наводили порядок после праздников.

Чистили печи и стирали белье, поскольку долгое время такие дела откладывались.

Святой мученик Полиевкт, которого вспоминают в этот день, считался блюстителем договоров и клятв. Поэтому наши предки старались не нарушать обещаний и придерживаться данного слова.

В этот день нельзя:

нарушать договоренности и данные обещания;

ругаться или употреблять бранные слова;

начинать новые важные дела, поскольку этот день больше подходит для завершения уже начатого.

Итак, 9 января является днем, исполненным как духовного значения, так и народной мудрости. Это возможность вспомнить о важности верности, памяти о святых, а также навести порядок в своей жизни, как физически, так и духовно.