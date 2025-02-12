Як змінилися ціни букетів на День закоханих в Україні: огляд

Чи змінилися ціни на букети до Дня закоханих в Україні – вивчаємо ціни на квіти до 14 лютого у 2025 році

Букет зі 101 троянди (Фото: depositphotos)

Чи змінилися ціни на троянди на День закоханих у 2025 році

День закоханих – це свято, коли традиційно обмінюються подарунками, і квіти займають особливе місце серед них. У 2025 році в Україні вже спостерігається тенденція до зростання цін на букети, зокрема на особливі композиції зі 101 троянди.

Очікувана інфляція в Україні понад 10% негативно впливає на вартість квітів. Таке підвищення цін пов'язано з:

зростанням цін на енергоносії, що впливає на теплиці та виробництво квітів;

логістичними витратами на транспортування;

змінами на ринку праці, що також підвищує загальну вартість.

Крім того, зростання цін може бути пов'язане з маркетинговими стратегіями, які часто використовують бренди для підвищення продажів.

Скільки коштує 101 троянда у Києві

Ми проаналізували низку інтернет-магазинів квітів, які пропонують букети на день Валентина, і ось який результат маємо. У Києві ціни на букет зі 101 троянди варіюються залежно від кількох факторів: сорту квітів, довжини стебла, кольору та наявності сезонних акцій. Початкова вартість такого букета стартує від 6990 грн. Пропозиції з більш елітних сортів троянд стартують від 10 000 грн й вище.

Ціна на букет зі 101 червоної троянди (Скриншот з сайту інтернет-магазину)

Вивчивши політику цін інтернет-магазинів квітів, ми дійшли висновку: ціни на букети зростатимуть до свята закоханих. Наприклад, на одному з сайтів букети зі 101 троянди збільшаться у вартості до 11 679 грн. В той час як до 12 лютого вартість того самого букету була 6399 грн.

Ціни на 101 троянду у Львові

Ціни на букет зі 101 троянди у Львові зазвичай трохи вищі, ніж у Києві, через специфіку місцевого ринку. Початкова ціна на таку композицію у Львові становить близько 7399 грн, хоча може варіюватися залежно від обраного сорту троянд та їх довжини.

Порівняння цін на червоні та білі троянди

Ціна на червоні та білі троянди може варіюватися залежно від попиту та пропозиції на ринку. Традиційно червоні троянди мають великий попит на День закоханих, що може підвищувати їх ціну.

Червоні троянди – класичний символ любові, їх ціна може бути вищою, особливо в період свята. Букет зі 101 червоної троянди VALENTIN з довжиною стебла 70 см у середньому вартує 10 908 грн.

– класичний символ любові, їх ціна може бути вищою, особливо в період свята. Букет зі 101 червоної троянди VALENTIN з довжиною стебла 70 см у середньому вартує 10 908 грн. Білі троянди – символізують чистоту та невинність. Вони часто дешевші, але це залежить від попиту в конкретний момент. Букет зі 101 білої троянди "Ранкова свіжість" з довжиною стебла 70 см в середньому вартує 9090 грн.

Скільки коштує одна троянда (Фото: depositphotos)

Середня ціна однієї квітки до 14 лютого коливається від 85 до 250 грн, залежно від якості та довжини стебла. Троянда "Пенні Лейн" з довжиною стебла 70 см може коштувати від 85 грн. Троянда "Пінк Мондіаль" з тією ж довжиною стебла коштує від 135 грн. У разі замовлення букета з великою кількістю квітів можна отримати деякі знижки або вигідні пропозиції від магазинів.

Крім традиційних квітів на День закоханих українці часто дарують бенто-тортики, які легко приготувати вдома, чи інші солодощі, як-от дубайський шоколад.