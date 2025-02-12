Как изменились цены букетов на День влюбленных в Украине: обзор
Изменились ли цены на розы в День влюбленных в 2025 году
День влюбленных – это праздник, когда традиционно обмениваются подарками, и цветы занимают особое место среди них. В 2025 году в Украине уже наблюдается тенденция роста цен на букеты, в частности на особые композиции из 101 розы.
Ожидаемая инфляция в Украине более 10% оказывает негативное влияние на стоимость цветов. Такое повышение цен связано с:
- ростом цен на энергоносители, что влияет на теплицы и выращивание цветов;
- логистическими затратами на транспортировку;
- изменениями на рынке труда, что также повышает общую стоимость.
Кроме того, рост цен может быть связан с маркетинговыми стратегиями, которые часто используют бренды для повышения продаж.
Сколько стоит 101 роза в Киеве
В Киеве цены на букет из 101 розы варьируются в зависимости от нескольких факторов: сорта цветов, длины стебля, цвета и наличия сезонных акций. Начальная стоимость такого букета стартует от 6990 грн. Предложения по более элитным сортам роз стартуют от 10 000 грн и выше.
Изучив ценовую политику интернет-магазинов цветов, мы пришли к выводу: цены на букеты будут расти к празднику влюбленных. К примеру, на одном из сайтов букеты из 101 розы увеличатся в стоимости до 11 679 грн. В то время как до 12 февраля стоимость того же букета была 6399 грн.
Цены на 101 розу во Львове
Цены на букет из 101 розы во Львове обычно немного выше, чем в Киеве, из-за специфики местного рынка. Начальная цена на такую композицию составляет около 7399 грн, хотя может варьироваться в зависимости от выбранного сорта роз и их длины.
Сравнение цен на красные и белые розы
Цена красных и белых роз может варьироваться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Традиционно красные розы пользуются большим спросом на День влюбленных, что может повышать их цену.
- Красные розы – классический символ любви, их цена может быть выше, особенно в период праздника. Букет из 101 красной розы VALENTIN с длиной стебля 70 см в среднем стоит 10 908 грн.
- Белые розы – символизируют чистоту и невинность. Они часто дешевле, но это зависит от спроса в конкретный момент. Букет из 101 белой розы "Утренняя свежесть" с длиной стебля 70 см в среднем стоит 9090 грн.
Средняя цена одного цветка к 14 февраля колеблется от 85 до 250 грн в зависимости от качества и длины стебля. Роза "Пенни Лэйн" с длиной стебля 70 см может стоить от 85 грн. Роза "Пинк Мондиаль" с той же длиной стебля стоит от 135 грн. В случае заказа букета с большим количеством цветов можно получить некоторые скидки или выгодные предложения от магазинов.
Кроме традиционных цветов на День влюбленных украинцы часто дарят бенто-тортики, которые легко приготовить дома, или другие сладости, такие как дубайский шоколад.