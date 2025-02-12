Как изменились цены букетов на День влюбленных в Украине: обзор

Изменились ли цены на букеты ко Дню влюбленных в Украине – изучаем цены на цветы к 14 февраля в 2025 году

Букет из 101 розы (Фото: depositphotos)

Изменились ли цены на розы в День влюбленных в 2025 году

День влюбленных – это праздник, когда традиционно обмениваются подарками, и цветы занимают особое место среди них. В 2025 году в Украине уже наблюдается тенденция роста цен на букеты, в частности на особые композиции из 101 розы.

Ожидаемая инфляция в Украине более 10% оказывает негативное влияние на стоимость цветов. Такое повышение цен связано с:

ростом цен на энергоносители, что влияет на теплицы и выращивание цветов;

логистическими затратами на транспортировку;

изменениями на рынке труда, что также повышает общую стоимость.

Кроме того, рост цен может быть связан с маркетинговыми стратегиями, которые часто используют бренды для повышения продаж.

Сколько стоит 101 роза в Киеве

В Киеве цены на букет из 101 розы варьируются в зависимости от нескольких факторов: сорта цветов, длины стебля, цвета и наличия сезонных акций. Начальная стоимость такого букета стартует от 6990 грн. Предложения по более элитным сортам роз стартуют от 10 000 грн и выше.

Цена на букет из 101 красной розы (Скриншот с сайта интернет-магазина)

Изучив ценовую политику интернет-магазинов цветов, мы пришли к выводу: цены на букеты будут расти к празднику влюбленных. К примеру, на одном из сайтов букеты из 101 розы увеличатся в стоимости до 11 679 грн. В то время как до 12 февраля стоимость того же букета была 6399 грн.

Цены на 101 розу во Львове

Цены на букет из 101 розы во Львове обычно немного выше, чем в Киеве, из-за специфики местного рынка. Начальная цена на такую композицию составляет около 7399 грн, хотя может варьироваться в зависимости от выбранного сорта роз и их длины.

Сравнение цен на красные и белые розы

Цена красных и белых роз может варьироваться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Традиционно красные розы пользуются большим спросом на День влюбленных, что может повышать их цену.

Красные розы – классический символ любви, их цена может быть выше, особенно в период праздника. Букет из 101 красной розы VALENTIN с длиной стебля 70 см в среднем стоит 10 908 грн.

– классический символ любви, их цена может быть выше, особенно в период праздника. Букет из 101 красной розы VALENTIN с длиной стебля 70 см в среднем стоит 10 908 грн. Белые розы – символизируют чистоту и невинность. Они часто дешевле, но это зависит от спроса в конкретный момент. Букет из 101 белой розы "Утренняя свежесть" с длиной стебля 70 см в среднем стоит 9090 грн.

Сколько стоит одна роза (Фото: depositphotos)

Средняя цена одного цветка к 14 февраля колеблется от 85 до 250 грн в зависимости от качества и длины стебля. Роза "Пенни Лэйн" с длиной стебля 70 см может стоить от 85 грн. Роза "Пинк Мондиаль" с той же длиной стебля стоит от 135 грн. В случае заказа букета с большим количеством цветов можно получить некоторые скидки или выгодные предложения от магазинов.

Кроме традиционных цветов на День влюбленных украинцы часто дарят бенто-тортики, которые легко приготовить дома, или другие сладости, такие как дубайский шоколад.