Яке сьогодні церковне свято, день ангела та що не можна робити 31 грудня

Перед Новим роком ПЦУ вшановує пам'ять святителя Петра Могили. Які ще свята відзначаються 31 грудня – читайте далі

Яке свято 31 грудня (Фото: Pixabay / armennano)

Яке церковне свято сьогодні, 31 грудня

Великі свята, такі як Різдво, мають дні передсвяття та посвяття, а також віддання.

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Віддання Різдва – це останній день посвяття, тобто останній з днів післясвята, що прославляють Різдво. Віддання Різдва приходиться саме на 31 грудня.

День Меланії Римлянки вшановує святу Меланію, яка жила в Римі. Вона присвятила своє життя чернечому подвигу й служінню Господу. В Україні свято Маланки має прадавні традиції та свою історію ще з дохристиянських часів. Наші предки шанували свята на честь Маланки та Василя і завжди дотримувалися звичаїв їх святкування. В народі ці свята ще називають Щедрим вечором.

31 грудня – річниця смерті видатної постаті України, в цей день помер Петро Могила. Українець походив зі шляхетного роду, здобув хорошу освіту: спершу у Львові — у ті часи Польській землі, а пізніше в Західній Європі. Усі отримані знання він використовував для покращення української освіти та розвитку церкви.

Петро Могила має етичне право вважатися одним з отців саме української церкви, оскільки його діяльність припала на період занепаду духовенства. На власні кошти він відправляв талановитих молодих людей вчитися до Європи, потім вони ставали викладачами Могилянської школи, особливої уваги надавав книговиданню.

Коли Петро Могила був призначений митрополитом Київським, він реформував внутрішню організацію церкви. Саме Петро Могила створив Києво-Могилянський колегіум, що пізніше перетворився на академію і став першим українським православним університетом. Петро Могила долучений до лику святих.

Іменини та день ангела сьогодні

За новоюліанським календарем, ухваленим в Україні, 31 грудня день ангела святкують Меланія та Петро.

Народні традиції й заборони 31 грудня

Цей день особливий в українській культурі. 31 грудня відзначаємо свято Маланки, Щедрий вечір та зустрічаємо Новий рік.

Традиційно у свято заборонено:

сваритися та згадувати старі образи;

проводити день в лихих думках;

позичати чи брати в борг у цей день.

До Щедрого вечора традиційно готували вишуканий святковий стіл. Обов’язкова у святковому меню — кутя. На Маланки молодь влаштовує обрядові ігри та вертеп. Заведено співати щедрівки, ходити по сусідах з побажаннями багатства та здоров’я господарям дому.

Серед святкових традицій обов’язкові такі:

зустрічати свято в гарному одязі, так цілий рік буде гарним;

святкувати у веселій компанії або в родині у доброзичливій атмосфері, тоді щастя буде наступного року;

обов’язково у Щедрий вечір слід загадати бажання у відкрите небо, наступного року воно здійсниться.

У новорічні свята є смішна прикмета: якщо хтось з рідних раптово багато чхає у цей вечір, це до великого везіння.