Какой сегодня церковный праздник, день ангела и что нельзя делать 31 декабря

Перед Новым годом ПЦУ чтит память святителя Петра Могилы. Какие еще праздники отмечаются 31 декабря – читайте дальше

Какой праздник 31 декабря (Фото: Pixabay / armennano)

Какой церковный праздник сегодня, 31 декабря

Великие праздники, такие как Рождество, имеют дни предсвятия и посвятия, а также отдание.

Отдание Рождества — это последний день посвятия, то есть последний из дней послепраздников, прославляющих Рождество. Отдание Рождества приходится именно на 31 декабря.

День Мелании Римлянки чествует святую Меланию, которая жила в Риме. Она посвятила свою жизнь монашескому подвигу и служению Господу. В Украине праздник Маланки имеет древнейшие традиции и свою историю еще с дохристианских времен. Наши предки чтили праздники в честь Маланки и Василия, всегда следовали обычаям их празднования. В народе эти праздники еще называют Щедрым вечером.

1 декабря – годовщина смерти выдающейся личности Украины, в этот день скончался Петр Могила. Украинец происходил из благородного рода, получил хорошее образование: сначала во Львове – в то время Польской земле, а позже в Западной Европе. Все полученные знания он использовал для улучшения украинского образования и развития церкви.

Петр Могила по праву считается одним из отцов украинской церкви, поскольку его деятельность пришлась на период упадка духовенства. На собственные средства он отправлял талантливых молодых людей учиться в Европу, затем они становились преподавателями Могилянской школы, особое внимание уделял книгоизданию.

Когда Петр Могила был назначен митрополитом Киевским, он реформировал внутреннюю организацию церкви. Именно Петр Могила создал Киево-Могилянский коллегиум, который позже преобразовался в академию и стал первым украинским православным университетом. Петр Могила причислен к лику святых.

Именины и день ангела сегодня

По новоюлианскому календарю, принятому в Украине, 31 декабря день ангела празднуют Мелания и Петр.

Народные традиции и запреты 31 декабря

Этот день особенный в украинской культуре. 31 декабря отмечаем праздник Маланки, Щедрый вечер и встречаем Новый год.

Традиционно в праздник запрещено:

ссориться и вспоминать старые обиды;

проводить день в злых мыслях;

одалживать или брать взаймы в этот день.

К Щедрому вечеру традиционно готовили изысканный праздничный стол. Обязательна в праздничном меню — кутья. На Маланки молодежь устраивает обрядовые игры и вертепы. Принято петь щедривки, ходить по соседям с пожеланиями богатства и здоровья хозяевам дома.

Среди праздничных традиций обязательны следующие:

встречать праздник в хорошей одежде, так круглый год будет хорошим;

праздновать в веселой компании или в семье в дружелюбной атмосфере, тогда счастье будет в следующем году;

обязательно в Щедрый вечер следует загадать желание в открытое небо, в следующем году оно сбудется.

В новогодние праздники есть смешная примета: если кто-то из родных внезапно много чихает в этот вечер, это к большому везению.