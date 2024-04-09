12 поранених та загиблий, пошкоджені будинки – фото наслідків удару по Полтавській області

Понад 100 рятувальників працювали на місці прильоту, врятували двох людей, заявили у Міністерстві внутрішніх справ

Фото: МВС

Внаслідок ракетного удару Росії по Полтавській області ввечері 8 квітня загинула одна людина, ще 12 дістали поранення. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків ворожої атаки.

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За словами правоохоронців, близько 100 рятувальників працювали на місці.

Окупанти завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей.

Працівники ДСНС заявили, що врятували двох людей, надали допомогу ще 20 місцевим жителям. Водночас одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 12 людей, серед них є двоє дітей.

"Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години", – проінформували у МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

8 квітня росіяни завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули три людини, ще вісім цивільних отримали поранення.

Того самого дня росіяни вгатили керованими авіабомбами по Білопіллю Сумської області. Внаслідок удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення.

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