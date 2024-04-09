12 раненых и погибший, поврежденные дома – фото последствий удара по Полтавской области

Более 100 спасателей работали на месте прилета, спасли двух людей, заявили в Министерстве внутренних дел

Фото: МВД

В результате ракетного удара России по Полтавской области вечером 8 апреля погиб один человек, еще 12 получили ранения. Министерство внутренних дел опубликовало фото последствий атаки противника.

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По словам правоохранителей, около 100 спасателей работали на месте.

Оккупанты нанесли ракетный удар по двухэтажному многоквартирному дому, где проживали около 30 человек.

Сотрудники ГСЧС заявили, что спасли двух человек, оказали помощь еще 20 местным жителям. Однако один человек погиб, количество пострадавших возросло до 12 человек, среди них двое детей.

"Кроме этого, из-за ракетного удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей. Спасательная операция длилась более трех часов", – проинформировали в МВД.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

8 апреля россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье. В результате атаки погибли три человека, еще восемь гражданских получили ранения.

В тот же день россияне ударили управляемыми авиабомбами по Белополью Сумской области. В результате удара одна женщина погибла, три человека получили ранения.

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