27 травня ліміти на споживання електрики діятимуть у всій Україні
Ілюстративне фото: Depositphotos

27 травня у всій Україні працюватимуть ліміти на споживання електроенергії 18 годин – у разі їх перевищення можуть бути погодинні відключення. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Анонсується, що ліміти на використання електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть в усіх областях із 6:00 до 24:00.

У разі перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень, пояснює компанія.

Водночас не буде обмежуватися енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, підсумовує Укренерго.

У неділю, 26 травня, в Україні не діють графіки відключень.

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