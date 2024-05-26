27 мая лимиты на потребление электрики будут действовать по всей Украине

Лимиты вводятся с 6:00 до 24:00

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27 мая по всей Украине будут работать лимиты на потребление электроэнергии в течение 18 часов – при их превышении могут быть почасовые отключения. Об этом сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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Анонсируется, что лимиты на использование электроэнергии для бытовых и промышленных пользователей будут действовать во всех областях с 6:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений, объясняет компания.

При этом не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, заключает Укрэнерго.

В воскресенье, 26 мая, по Украине не действуют графики отключений.

С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным.

24 мая Минэнерго анонсировало более справедливые графики отключения электроэнергии.

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