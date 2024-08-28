29 серпня обмеження електрики діятимуть увесь день – максимум три черги

На четвер, 29 серпня, обмеження електроенергії діятимуть увесь день, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсується, що 29 серпня обмеження споживання електрики будуть застосовуватися весь день.

Разом з тим не планують обмежувати живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Енергохолдинг ДТЕК повідомив про такі графіки стабілізаційних відключень:

→ 00:00 – 15:00 – дві черги;

→ 15:00 – 22:00 – три черги;

→ 22:00 – 24:00 – дві черги.

Про зміни обіцяють повідомити окремо.

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ДОВІДКА.

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це 4 години відключень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.