29 августа ограничения электричества будут действовать весь день – максимум три очереди
На четверг, 29 августа, ограничения электроэнергии будут действовать весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Анонсируется, что 29 августа ограничения потребления электрики будут применяться весь день.
При этом не планируют ограничивать питание объектов критической инфраструктуры.
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о таких графиках стабилизационных отключений:
→ 00:00 – 15:00 – две очереди;
→ 15:00 – 22:00 – три очереди;
→ 22:00 – 24:00 – две очереди.
Об изменениях обещают сообщить отдельно.
Читайте также: На 27 августа, предварительно, запланированы графики отключения света – как будут действовать
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- В понедельник, 26 августа, россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
- К вечеру спасатели завершили работы – из-за российской атаки погибли семь человек, 47 человек пострадали, среди них четверо детей.
- Советник премьер-министра сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме.
Читайте также: В Укргидроэнерго прокомментировали удар по Киевской ГЭС: угрозы прорыва дамбы нет