29 августа ограничения электричества будут действовать весь день – максимум три очереди

На четверг, 29 августа, ограничения электроэнергии будут действовать весь день, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что 29 августа ограничения потребления электрики будут применяться весь день.

При этом не планируют ограничивать питание объектов критической инфраструктуры.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о таких графиках стабилизационных отключений:

→ 00:00 – 15:00 – две очереди;

→ 15:00 – 22:00 – три очереди;

→ 22:00 – 24:00 – две очереди.

Об изменениях обещают сообщить отдельно.

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СПРАВКА.

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.