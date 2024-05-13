51% українських біженців "за" вступ України до НАТО без окупованих територій – опитування
Половина (51%) українських біженців, які після повномасштабного вторгнення Росії перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії підтримують ідею вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Соціологи запитали респондентів, як вони ставляться до Північноатлантичної інтеграції без територій, які зараз є окупованими.
51% людей підтримали цю ідею, 33% українців сказали, що вони проти, ще 16% не визначилися.
Водночас відповідаючи на запитання, хто переможе у війні – Україна чи Росія – 80% біженців вказали на свою країну. Щоправда, серед них повністю впевнені в цьому 40%, а решта – скоріше так вважають.
Опитування з 20 до 26 квітня було проведене КМІС на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". Через телефон опитали 801 українського біженця від 18 і старше. Статистична похибка вибірки – не більше 3,5%.
- 22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.
- 21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів імовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.
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