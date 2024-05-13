51% українських біженців "за" вступ України до НАТО без окупованих територій – опитування

51% людей підтримали цю ідею, 33% українців сказали, що вони проти, ще 16% не визначилися

Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN

Половина (51%) українських біженців, які після повномасштабного вторгнення Росії перебувають у Польщі, Німеччині та Чехії підтримують ідею вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Соціологи запитали респондентів, як вони ставляться до Північноатлантичної інтеграції без територій, які зараз є окупованими.

51% людей підтримали цю ідею, 33% українців сказали, що вони проти, ще 16% не визначилися.

Інфографіка: КМІС

Водночас відповідаючи на запитання, хто переможе у війні – Україна чи Росія – 80% біженців вказали на свою країну. Щоправда, серед них повністю впевнені в цьому 40%, а решта – скоріше так вважають.

Інфографіка: КМІС

Опитування з 20 до 26 квітня було проведене КМІС на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". Через телефон опитали 801 українського біженця від 18 і старше. Статистична похибка вибірки – не більше 3,5%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів імовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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