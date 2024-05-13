51% беженцев "за" вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий – опрос

51% людей поддержали эту идею, 33% украинцев сказали, что они против, еще 16% не определились

Фото: Эра/CLEMENS BILAN

Половина (51%) украинских беженцев, которые после полномасштабного вторжения России находятся в Польше, Германии и Чехии, поддерживают идею вступления Украины в НАТО без временно оккупированных территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи спросили респондентов, как они относятся к Североатлантической интеграции без территорий, которые сейчас оккупированы.

51% людей поддержали эту идею, 33% украинцев сказали, что они против, еще 16% не определились.

Инфографика: КМИС

В то же время, отвечая на вопрос, кто победит в войне – Украина или Россия – 80% беженцев указали на свою страну. Правда, среди них полностью уверены в этом 40%, а остальные скорее так считают.

Инфографика: КМИС

Опрос с 20 по 26 апреля был проведен КМИС по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум". По телефону опросили 801 украинского беженца от 18 и старше. Статистическая погрешность выборки – не более 3,5%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов вероятнее или определенно убеждены, что победит Россия.

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