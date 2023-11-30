59 000 обстрілів населених пунктів України з початку року, 2000 загиблих цивільних – МВС

З початку року російські окупанти 59 000 разів обстрілювали населені пункти у 24 регіонах України, внаслідок чого загинули 2000 та постраждали 11 000 осіб

Ігор Клименко (Фото: МВС)

З початку 2023 року російські окупанти 59 000 разів обстрілювали населені пункти у 24 регіонах України, внаслідок чого загинули 2000 та постраждали 11 000 осіб. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко на зустрічі із послами країн Великої сімки.

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Міністр повідомив дипломатам, що правоохоронці задокументували близько 101 тисячі фактів воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. Серед них — обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі.

За даними Клименка, за 11 місяців 2023 року росіяни 59 000 разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Постраждали 11 000 громадян, 2 000 загинули.

Найбільше від обстрілів постраждали Запорізька, Херсонська, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду.

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