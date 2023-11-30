59 000 обстрілів населених пунктів України з початку року, 2000 загиблих цивільних – МВС
З початку 2023 року російські окупанти 59 000 разів обстрілювали населені пункти у 24 регіонах України, внаслідок чого загинули 2000 та постраждали 11 000 осіб. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко на зустрічі із послами країн Великої сімки.
Міністр повідомив дипломатам, що правоохоронці задокументували близько 101 тисячі фактів воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. Серед них — обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі.
За даними Клименка, за 11 місяців 2023 року росіяни 59 000 разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Постраждали 11 000 громадян, 2 000 загинули.
Найбільше від обстрілів постраждали Запорізька, Херсонська, Донецька, Харківська, Сумська та Чернігівська області.
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