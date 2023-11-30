59 000 обстрелов населенных пунктов Украины с начала года, 2000 погибших гражданских – МВД

С начала года российские оккупанты 59 000 раз обстреливали населенные пункты в 24 регионах Украины, при этом погибли 2000 и пострадали 11 000 человек

Игорь Клименко (Фото: МВД)

С начала 2023 года российские оккупанты 59 000 раз обстреливали населенные пункты в 24 регионах Украины, при этом погибли 2000 и пострадали 11 000 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко на встрече с послами стран Большой семерки.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Министр сообщил дипломатам, что правоохранители задокументировали около 101 000 фактов военных преступлений, совершенных россиянами в Украине. Среди них — обстрелы, издевательства над мирным населением, депортация, незаконное лишение свободы.

По данным Клименко, за 11 месяцев 2023 года россияне 59 000 раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. Пострадали 11 000 граждан, 2 000 — погибли.

Больше сего от обстрелов пострадали Запорожская, Херсонская, Донецкая, Харьковская, Сумская и Черниговская области.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по делу Украины против России по обвинениям в нарушении ею Конвенции о запрете геноцида.

Смотрите также: Россия отрицает свою ответственность за зверства, но ответит за все – посол США в ОБСЕ