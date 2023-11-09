Россия отрицает свою ответственность за зверства, но ответит за все - посол США в ОБСЕ

Россия не признает многочисленные доказательства совершенных ею в Украине военных преступлений и требует не обсуждать информацию о них как якобы "предвзятую", но ей рано или поздно придется нести ответственность. Об этом заявил в ОБСЕ постоянный представитель США Майкл Карпентер.

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Карпентер ответил на постоянные требования представителей страны-агрессора в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не выносить на обсуждение ОБСЕ темы военных преступлений РФ как якобы "конфронтационные", "предвзятые" и "политически мотивированные".

"Когда одно из государств-участников откровенно лжет Совету о подготовке к внезапному нападению на соседа, незаконно использует силу для развязывания крупнейшей наземной войны со времен Второй мировой, оккупирует территорию соседней страны, создает сеть "фильтрационных центров", систематически применяет самые жестокие методы пыток против гражданских заложников, включая электрошок и изнасилования, будет ли "предвзятостью" говорить об этом?" - заявил Карпентер.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину было созвано более 60 заседаний Постоянного совета ОБСЕ, и каждый раз представители Россия жаловалась на "предвзятость".

"Было ли "политически мотивированным", когда государства-участники с отвращением отреагировали на свидетельства того, что российские военнослужащие совершили целенаправленные, организованные убийства более 400 мирных жителей в Буче, многие из которых были найдены застреленными со связанными за спиной руками?" - сказал Карпентер.

Он также напомнил о гибели 59 гражданских от ракетного удара РФ в поселке Гроза, где ни одна международная миссия не нашла никаких свидетельств присутствия украинских военных.

В ОБСЕ прекрасно понимают, почему РФ пытается уйти от обсуждения своих зверств и злоупотреблений и делает все возможное, чтобы ограничиться процедурными дебатами или поднять любую тему, кроме ее агрессивной войны против Украины, сказал представитель США. "Кто захочет признаться в такой жестокости? Но факт в том, что мы обязаны осуждать эти злодеяния".

Карпентер напомнил, что Россия, как и все государства-участники ОБСЕ, "согласилась соблюдать Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию и обязана соблюдать международное право".

"Поэтому когда мы призываем Россию к ответу за ее бессовестное поведение, мы действуем не "безосновательно", не "политически мотивированно" и не "предвзято". Мы действуем в соответствии с нашими принципами, верховенством закона и нашими собственными обязательствами", - сказал он.

В выступлении он также осудил атаку РФ, при которой был поврежден гражданский корабль при входе в украинский порт Южный.

"Мы продолжим разоблачать эти чудовищные преступления и выполним наше обязательство привлечь к ответственности РФ, государство-участник этой организации, за то, что она творит", - заявил Карпентер.

7 июня 2023 года посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия "барахтается в грязи лжи" после того, как представитель РФ Василий Небензя возложил ответственноть за подрыв Каховской ГЭС на Украину и ее союзников.

22 июня Карпентер на Постоянном совете ОБСЕ заявил , что Россия "терпит поражение в войне против Украины и не меньшее поражение в войне против правды".

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