РФ проигрывает и войну в Украине, и войну против правды – посол США в ОБСЕ

Так же, как Россия терпит поражение в войне против Украины, она терпит не меньшее поражение в ее войне против правды. Об этом заявил представитель США Майкл Карпентер, выступая на Постоянном совете ОБСЕ.

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Карпентер сказал, что дезинформация и ложь, которую Россия постоянно распространяет и применяет как оружие на форумах, подобных ОБСЕ, никогда не подменит собой факты, и мир видит лживость Кремля все яснее и яснее.

"Еженедельные заявления представителей России здесь (в ОБСЕ. – Ред.) являются частью ее общей экосистемы дезинформации и пропаганды, которая должна ложно представить войну против Украины как ответ на вымышленные угрозы со стороны США и НАТО", – отметил Карпентер.

Посол считает, что это нужно России "для оправдания того, что невозможно оправдать, включая военные преступления и преступления против человечности". Именно для этого Россия "регулярно выдвигает постоянно меняющийся набор противоречащих друг другу ложных утверждений в истинно оруэлловской манере", сказал он.

Карпентер подчеркнул, что философия Кремля выражается лозунгом "что мое, то мое, а что твое, то тоже мое", и отметил, что "мы наблюдали подтверждения этому в течение последних нескольких лет".

Также посланник США указал, что Кремль "в своей типичной манере" проецирует собственные действия на других.

"Мы слышали утверждения, что Россия якобы борется с "милитаризованным нацистским режимом"... Я хотел бы спросить всех в этом зале – какая сторона больше напоминает "милитаризованный нацистский режим"?" – спросил посол.

Он также упомянул заявления Кремля о "боевых комарах", "западном сатанизме" и другие, и сказал, что российским дипломатам, которым приходится повторять эту ложь, вероятно, стыдно, и именно поэтому посол России в ОБСЕ "предпочитает не приходить на большую часть заседаний Постоянного совета".

"Так же, как терпит неудачу агрессивная война России против Украины, так же терпит неудачу и ее война против правды", – подчеркнул Карпентер.

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