UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ проигрывает и войну в Украине, и войну против правды – посол США в ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 17:46
РФ проигрывает и войну в Украине, и войну против правды – посол США в ОБСЕ - Фото
Майкл Карпентер (Фото - LIGA.net)

Так же, как Россия терпит поражение в войне против Украины, она терпит не меньшее поражение в ее войне против правды. Об этом заявил представитель США Майкл Карпентер, выступая на Постоянном совете ОБСЕ.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Карпентер сказал, что дезинформация и ложь, которую Россия постоянно распространяет и применяет как оружие на форумах, подобных ОБСЕ, никогда не подменит собой факты, и мир видит лживость Кремля все яснее и яснее.

"Еженедельные заявления представителей России здесь (в ОБСЕ. – Ред.) являются частью ее общей экосистемы дезинформации и пропаганды, которая должна  ложно представить войну против Украины как ответ на вымышленные угрозы со стороны США и НАТО", – отметил Карпентер. 

Посол считает, что это нужно России "для оправдания того, что невозможно оправдать, включая военные преступления и преступления против человечности". Именно для этого Россия "регулярно выдвигает постоянно меняющийся набор противоречащих друг другу ложных утверждений в истинно оруэлловской манере", сказал он.

Карпентер подчеркнул, что философия Кремля выражается лозунгом "что мое, то мое, а что твое, то тоже мое", и отметил, что "мы наблюдали подтверждения этому в течение последних нескольких лет". 

Также посланник США указал, что Кремль "в своей типичной манере" проецирует собственные действия на других.

"Мы слышали утверждения, что Россия якобы борется с "милитаризованным нацистским режимом"... Я хотел бы спросить всех в этом зале – какая сторона больше напоминает "милитаризованный нацистский режим"?" – спросил посол.

Он также упомянул заявления Кремля о "боевых комарах", "западном сатанизме" и другие, и сказал, что российским дипломатам, которым приходится повторять эту ложь, вероятно, стыдно, и именно поэтому посол России в ОБСЕ "предпочитает не приходить на большую часть заседаний Постоянного совета". 

"Так же, как терпит неудачу агрессивная война России против Украины, так же терпит неудачу и ее война против правды", – подчеркнул Карпентер. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обседезинформацияпропаганда россиимайкл карпентер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 