РФ програє і війну в Україні, і війну проти правди – посол США в ОБСЄ

Так само, як Росія зазнає поразки у війні проти України, вона зазнає не меншої поразки у її війні проти правди. Про це заявив представник США Майкл Карпентер, виступаючи на Постійній раді ОБСЄ.

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Карпентер сказав, що дезінформація та брехня, яку Росія постійно поширює і застосовує як зброю на форумах, подібних до ОБСЄ, ніколи не підмінить собою факти, і світ бачить брехливість Кремля дедалі ясніше і ясніше.

"Щотижневі заяви представників Росії тут (в ОБСЄ. – Ред.) є частиною її загальної екосистеми дезінформації та пропаганди, яка має хибно подати війну проти України як відповідь на вигадані загрози з боку США та НАТО", – зазначив Карпентер.

Посол вважає, що це потрібно Росії "для виправдання того, що неможливо виправдати, включно з воєнними злочинами та злочинами проти людяності". Саме для цього Росія "регулярно висуває набір мінливих тверджень, що постійно змінюються, суперечливих один одному в істинно оруеллівській манері", сказав він.

Карпентер підкреслив, що філософія Кремля виражається гаслом "що моє, те моє, а що твоє, те теж моє", і зазначив, що "ми спостерігали підтвердження цього протягом останніх кількох років".

Також посланець США зазначив, що Кремль "у своїй типовій манері" проєктує власні дії на інших.

"Ми чули твердження, що Росія нібито бореться з "мілітаризованим нацистським режимом"... Я хотів би спитати всіх у цій залі – яка сторона більше нагадує "мілітаризований нацистський режим"?" – запитав посол.

Він також згадав заяви Кремля про "бойові комарі", "західний сатанізм" та інші, і сказав, що російським дипломатам, яким доводиться повторювати цю брехню, ймовірно, соромно, і саме тому посол Росії в ОБСЄ "воліє не приходити на більшу частину засідань Постійної ради".

"Так само, як зазнає невдачі агресивна війна Росії проти України, так само зазнає невдачі і її війна проти правди", – наголосив Карпентер.

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