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Буданов про зміни у пропаганді РФ: Кажуть, що все йде за планом. Але його ніхто не бачив

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 17:12
Буданов про зміни у пропаганді РФ: Кажуть, що все йде за планом. Але його ніхто не бачив - Фото
Кирило Буданов (Фото: Emine Dzheppar/Facebook)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська пропаганда поступово готує населення РФ до "реальності". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, динаміку пропаганди Кремля чітко видно — ворог починає відходити від тези про те, що РФ "всіх перемагає".

"Тепер кажуть, що все йде за графіком та планом, але ці графік і план так ніхто і не розуміє", — сказав Буданов.

Розвідник заявив, що все частіше навіть найвідвертіші пропагандисти допускають поразку Росії у війні проти України.

"Кажуть: а що буде, якщо ми не зможемо перемогти чи програємо? Російське суспільство поступово готують до реальності, в якій вони опинилися", — резюмував він.

  • Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали і про Танцюру, і про Залужного.
  • Згодом окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "тяжко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.
  • Сьогодні з'явилися свіжі фото з Будановим – він живий та здоровий, зустрічався с послом Японії.

Читайте також: Буданов: Охолоджувач Запорізької АЕС заміновано РФ. Якщо підірвуть – можуть бути значні проблеми

Дмитро Гриниченко
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