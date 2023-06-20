Буданов об изменениях в пропаганде РФ: Говорят — все идет по плану. Но его никто не видел

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что российская пропаганда постепенно готовит население РФ к "реальности". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, динамика пропаганды Кремля четко видна — враг начинает отходить от тезиса о том, что РФ "всех побеждает".

"Теперь говорят, что все идет по графику и плану, но эти график и план так никто и не понимает", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что все чаще даже самые откровенные пропагандисты допускают поражение России в войне против Украины.

"Говорят: а что будет, если мы не сможем победить или проиграем? Российское общество постепенно готовят к реальности, в которой они оказались", — резюмировал он.

Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре , и о Залужном.

Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.

Сегодня появились свежие фото с Будановым – он жив и здоров, встречался с послом Японии.

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