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Буданов об изменениях в пропаганде РФ: Говорят — все идет по плану. Но его никто не видел

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 17:12
Буданов об изменениях в пропаганде РФ: Говорят — все идет по плану. Но его никто не видел - Фото
Кирилл Буданов (Фото: Emine Dzheppar/Facebook)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что российская пропаганда постепенно готовит население РФ к "реальности". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, динамика пропаганды Кремля четко видна — враг начинает отходить от тезиса о том, что РФ "всех побеждает". 

"Теперь говорят, что все идет по графику и плану, но эти график и план так никто и не понимает", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что все чаще даже самые откровенные пропагандисты допускают поражение России в войне против Украины. 

"Говорят: а что будет, если мы не сможем победить или проиграем? Российское общество постепенно готовят к реальности, в которой они оказались", — резюмировал он.

  • Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре , и о Залужном.
  • Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.
  • Сегодня появились свежие фото с Будановым – он жив и здоров, встречался с послом Японии.

Читайте также: Буданов: Охладитель Запорожской АЭС заминирован РФ. Если подорвут — могут быть проблемы

Дмитрий Гриниченко
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