Росія заперечує свою відповідальність за звірства, але відповість за все – посол США в ОБСЄ
Росія не визнає численних доказів скоєних нею в Україні воєнних злочинів і вимагає не обговорювати інформацію про них як нібито "упереджену", але їй рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Про це заявив в ОБСЄ постійний представник США Майкл Карпентер.
Карпентер відповів на постійні вимоги представників країни-агресора в Організації з безпеки та співпраці в Європі не виносити на обговорення ОБСЄ теми воєнних злочинів РФ як "конфронтаційні", "упереджені" й "політично мотивовані".
"Коли одна з держав-учасниць відверто бреше Раді про підготовку до раптового нападу на сусіда, незаконно використовує силу для розв'язання найбільшої наземної війни з часів Другої світової, окупує територію сусідньої країни, створює мережу "фільтраційних центрів", систематично застосовує найжорстокіші методи тортур проти цивільних заручників, зокрема електрошок і зґвалтування, чи буде "упередженістю" говорити про це?" – заявив Карпентер.
За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було скликано понад 60 засідань Постійної ради ОБСЄ, і щоразу представники Росії скаржилися на "упередженість".
"Чи було "політично вмотивованим", коли держави-учасниці з огидою відреагували на свідчення того, що російські військовослужбовці вчинили цілеспрямовані, організовані вбивства понад 400 мирних жителів у Бучі, багато з яких було знайдено застреленими зі зв'язаними за спиною руками?" – сказав Карпентер.
Він також нагадав про загибель 59 цивільних від ракетного удару РФ у селищі Гроза, де жодна міжнародна місія не знайшла жодних свідчень про присутність українських військових.
В ОБСЄ чудово розуміють, чому РФ намагається уникнути обговорення своїх звірств і зловживань і робить усе можливе, щоб обмежитися процедурними дебатами або підняти будь-яку тему, окрім її агресивної війни проти України, сказав представник США. " Хто захоче зізнатися у такій жорстокості? Але факт у тому, що ми повинні засуджувати ці злочини".
Карпентер нагадав, що Росія, як і всі держави-учасниці ОБСЄ, "погодилася дотримуватися Гельсінського Заключного акту і Паризької хартії та зобов'язана дотримуватися міжнародного права".
"Тому коли ми закликаємо Росію до відповіді за її безсовісну поведінку, ми діємо не "безпідставно", не "політично мотивовано" і не "упереджено". Ми діємо відповідно до наших принципів, верховенства закону й наших власних зобов'язань", – сказав він.
У виступі він також засудив атаку РФ, унаслідок якої було пошкоджено цивільний корабель в момент входу в український порт Південний.
"Ми продовжимо викривати ці жахливі злочини й виконаємо наше зобов'язання притягнути до відповідальності РФ, державу-учасницю цієї організації, за те, що вона вчиняє", – заявив Карпентер.
- 7 червня 2023 року посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія "борсається у бруді брехні" після того, як представник РФ Василь Небензя поклав відповідальність за підрив Каховської ГЕС на Україну та її союзників.
- 22 червня Карпентер на Постійній раді ОБСЄ заявив, що Росія "зазнає поразки у війні проти України й не меншої поразки у війні проти правди".
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