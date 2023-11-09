Росія заперечує свою відповідальність за звірства, але відповість за все – посол США в ОБСЄ

Росія не визнає численних доказів скоєних нею в Україні воєнних злочинів і вимагає не обговорювати інформацію про них як нібито "упереджену", але їй рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Про це заявив в ОБСЄ постійний представник США Майкл Карпентер.

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Карпентер відповів на постійні вимоги представників країни-агресора в Організації з безпеки та співпраці в Європі не виносити на обговорення ОБСЄ теми воєнних злочинів РФ як "конфронтаційні", "упереджені" й "політично мотивовані".

"Коли одна з держав-учасниць відверто бреше Раді про підготовку до раптового нападу на сусіда, незаконно використовує силу для розв'язання найбільшої наземної війни з часів Другої світової, окупує територію сусідньої країни, створює мережу "фільтраційних центрів", систематично застосовує найжорстокіші методи тортур проти цивільних заручників, зокрема електрошок і зґвалтування, чи буде "упередженістю" говорити про це?" – заявив Карпентер.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було скликано понад 60 засідань Постійної ради ОБСЄ, і щоразу представники Росії скаржилися на "упередженість".

"Чи було "політично вмотивованим", коли держави-учасниці з огидою відреагували на свідчення того, що російські військовослужбовці вчинили цілеспрямовані, організовані вбивства понад 400 мирних жителів у Бучі, багато з яких було знайдено застреленими зі зв'язаними за спиною руками?" – сказав Карпентер.

Він також нагадав про загибель 59 цивільних від ракетного удару РФ у селищі Гроза, де жодна міжнародна місія не знайшла жодних свідчень про присутність українських військових.

В ОБСЄ чудово розуміють, чому РФ намагається уникнути обговорення своїх звірств і зловживань і робить усе можливе, щоб обмежитися процедурними дебатами або підняти будь-яку тему, окрім її агресивної війни проти України, сказав представник США. " Хто захоче зізнатися у такій жорстокості? Але факт у тому, що ми повинні засуджувати ці злочини".

Карпентер нагадав, що Росія, як і всі держави-учасниці ОБСЄ, "погодилася дотримуватися Гельсінського Заключного акту і Паризької хартії та зобов'язана дотримуватися міжнародного права".

"Тому коли ми закликаємо Росію до відповіді за її безсовісну поведінку, ми діємо не "безпідставно", не "політично мотивовано" і не "упереджено". Ми діємо відповідно до наших принципів, верховенства закону й наших власних зобов'язань", – сказав він.

У виступі він також засудив атаку РФ, унаслідок якої було пошкоджено цивільний корабель в момент входу в український порт Південний.

"Ми продовжимо викривати ці жахливі злочини й виконаємо наше зобов'язання притягнути до відповідальності РФ, державу-учасницю цієї організації, за те, що вона вчиняє", – заявив Карпентер.

7 червня 2023 року посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія "борсається у бруді брехні" після того, як представник РФ Василь Небензя поклав відповідальність за підрив Каховської ГЕС на Україну та її союзників.

22 червня Карпентер на Постійній раді ОБСЄ заявив, що Росія "зазнає поразки у війні проти України й не меншої поразки у війні проти правди".

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