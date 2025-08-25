Американські винищувачі перехопили російські літаки біля берегів Аляски втретє за тиждень

Винищувач F-16 (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Винищувачі Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) у неділю, 24 серпня, втретє за тиждень перехопили російський літак у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомив телеканал ABC News.

Один командно-контрольний літак E-3 Sentry, два винищувачі F-16 і два Stratotanker KC-135 були відправлені "для перехоплення та візуальної ідентифікації" російського літака спостереження й розвідки Іл-20, що діяв у зоні протиповітряної оборони Аляски.

Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не входив в американський чи канадський повітряний простір, йдеться у заяві.

В NORAD додали, що ця російська діяльність у зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза.

"Зона протиповітряної оборони починається там, де закріплюється суверенний повітряний простір, і є певною ділянкою міжнародного повітряного простору, що вимагає негайної ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки", – йдеться у заяві.

Протягом минулого тижня американські винищувачі F-16 були двічі відправлені – один раз 21 серпня й один раз 20 серпня – для перехоплення російських літаків Іл-20, що діють у зоні ППО Аляски.

"NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу із супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів для виявлення й відстеження літаків і інформування про відповідні дії", – йдеться у заяві командування в неділю.

NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки, зазначили там.