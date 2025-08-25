Истребители США перехватили российские самолеты у берегов Аляски в третий раз за неделю
Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) в воскресенье, 24 августа, в третий раз за неделю перехватили российский самолет в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Один командно-контрольный самолет E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два Stratotanker KC-135 были отправлены "для перехвата и визуальной идентификации" российского самолета наблюдения и разведки Ил-20, действовавшего в зоне противовоздушной обороны Аляски.
Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в американское или канадское воздушное пространство, говорится в заявлении.
В NORAD добавили, что эта российская деятельность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.
"Зона противовоздушной обороны начинается там, где закрепляется суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, что требует немедленной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности", – говорится в заявлении.
В течение прошлой недели американские истребители F-16 были дважды отправлены – один раз 21 августа и один раз 20 августа – для перехвата российских самолетов Ил-20, действующих в зоне ПВО Аляски.
"NORAD использует многоуровневую оборонительную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях", – говорится в заявлении командования в воскресенье.
NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки, отметили там.
- Россия время от времени нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем.
- 13 августа итальянские истребители F-35 впервые поднимались из Эстонии в ответ на российские самолеты.
