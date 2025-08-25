Истребители США перехватили российские самолеты у берегов Аляски в третий раз за неделю

Истребитель F-16 (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) в воскресенье, 24 августа, в третий раз за неделю перехватили российский самолет в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Один командно-контрольный самолет E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два Stratotanker KC-135 были отправлены "для перехвата и визуальной идентификации" российского самолета наблюдения и разведки Ил-20, действовавшего в зоне противовоздушной обороны Аляски.

Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в американское или канадское воздушное пространство, говорится в заявлении.

В NORAD добавили, что эта российская деятельность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

"Зона противовоздушной обороны начинается там, где закрепляется суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, что требует немедленной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности", – говорится в заявлении.

В течение прошлой недели американские истребители F-16 были дважды отправлены – один раз 21 августа и один раз 20 августа – для перехвата российских самолетов Ил-20, действующих в зоне ПВО Аляски.

"NORAD использует многоуровневую оборонительную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях", – говорится в заявлении командования в воскресенье.

NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки, отметили там.