Американський Brexit знову активізувався: у Каліфорнії збирають підписи за вихід із США

Ініціатива Calexit, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу США, отримала юридичний дозвіл на початок збору підписів

Прапори США та Каліфорнії (Фото: California.com)

Каліфорнія може вийти зі складу Сполучених Штатів Америки та стати автономною країною: держсекретарка штату Ширлі Вебер схвалила відповідну ініціативу, почався збір підписів. Про це пишуть New York Post та Newsweek.

Зазначається, що ініціатива Calexit, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу США, отримала юридичний дозвіл на початок збору підписів.

Якщо вдасться зібрати необхідну кількість голосів, у 2028 році до виборчих бюлетенів внесуть питання: "Чи повинна Каліфорнія вийти зі складу США та стати незалежною країною?"

Щоб ініціатива потрапила на голосування, необхідно, щоб до 22 липня 2025 року за Calexit проголосувало щонайменше 50% зареєстрованих виборців, а підтримка ідеї незалежності склала не менше 55% (понад 500 000 голосів). У разі виконання цих умов планується оголосити "недовіру Сполученим Штатам" і висловити "волю народу Каліфорнії" до створення незалежної держави.

Для подальшого вивчення можливостей Каліфорнії як окремої країни у 2027 році сформують комісію з 20 осіб, яка наступного року має опублікувати звіт. На основі цього питання про незалежність буде винесено на голосування у 2028 році, пише NYP.

Якщо ініціативу схвалять, хоча державний устрій Каліфорнії та її відносини з США не зміняться одразу, прапор США планується зняти з усіх державних будівель.

Newsweek зазначає, що Каліфорнія – це найбагатший і найбільш густонаселений штат. Згідно з даними World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду на 2023 рік, Каліфорнія мала п'яту за величиною економіку у світі, поступаючись Японії та випереджаючи Індію і Сполучене Королівство.