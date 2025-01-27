Американский Brexit снова активизировался: в Калифорнии собирают подписи за выход из США

Флаги США и Калифорнии (Фото: California.com)

Калифорния может выйти из состава Соединенных Штатов Америки и стать автономной страной: госсекретарь штата Ширли Вебер одобрила соответствующую инициативу, начался сбор подписей. Об этом пишут New York Post и Newsweek.

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Отмечается, что инициатива Calexit, предполагающая выход Калифорнии из состава США, получила юридическое разрешение на начало сбора подписей.

Если удастся собрать необходимое количество голосов, в 2028 году в избирательные бюллетени внесут вопрос: "Должна ли Калифорния выйти из состава США и стать независимой страной?"

Чтобы инициатива попала на голосование, необходимо, чтобы до 22 июля 2025 года за Calexit проголосовало не менее 50% зарегистрированных избирателей, а поддержка идеи независимости составила не менее 55% (более 500 000 голосов). В случае выполнения этих условий, планируется объявить "недоверие Соединенным Штатам" и выразить "волю народа Калифорнии" к созданию независимого государства.

Для дальнейшего изучения возможностей Калифорнии как отдельной страны в 2027 году будет сформирована комиссия из 20 человек, которая в следующем году должна опубликовать отчет. На основе этого вопрос о независимости будет вынесен на голосование в 2028 году, пишет NYP.

Если инициатива будет одобрена, хотя государственное устройство Калифорнии и ее отношения с США не изменятся сразу, флаг США планируется снять со всех государственных зданий.

Newsweek отмечает, что Калифорния – это самый богатый и наиболее густонаселенный штат. Согласно данным World Economic Outlook Международного валютного фонда на 2023 год, у Калифорнии пятая по величине экономика в мире, уступающая Японии и опережающая Индию и Соединенное Королевство.