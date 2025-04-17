Аналітик Форман: Стратегією Байдена було виснажити росіян українськими руками

Британський аналітик пояснив, як Байден зумів за допомогою України зробити Росію значно слабшою без використання сил США і НАТО

Британський дипломат Джон Форман (Фото: Джон Форман)

Стратегією 46-го президента США Джо Байдена було використати Україну для деградації російських сил без участі США і НАТО. Таку думку в інтерв’ю LIGA.net висловив британський дипломат і безпековий аналітик Джон Форман.

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Відповідаючи на запитання, якою є роль України у захисті Європи від потенційних майбутніх російських нападів, Форман сказав, що раніше критикував Байдена за його стратегію фактично використати Україну проти воєнної машини РФ, не залучивши НАТО і Штати, але зрештою це справді вдалося.

Збройні Сили України завдали серйозної шкоди російській армії й показали її значно слабшою, ніж усі вважали, наголосив Форман.

"Важливою буде подальша роль України у НАТО. Членство Києва було б чистою вигодою для Альянсу. В Україні побутує думка, що вона завжди бере від Заходу. Цього разу вона дала багато знань, як протистояти Росії. З часом це допоможе Альянсу покращити оборону і стримування. Хоча наразі це невелика втіха українцям, яких щодня обстрілюють ракетами та дронами", – сказав аналітик.

Він наголосив, що це не лише військова проблема, а й політичне питання.

Форман процитував колишнього міністра закордонних справ Литви, який казав, що, залишаючи Україну в "сірій зоні" між Росією і Європою, "ми лише заохочуємо Росію продовжувати спроби напасти на неї".

"Не думаю, що стратегічні цілі Путіна назавжди підкорити Україну змінилися", – додав аналітик.