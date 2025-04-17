Британский аналитик объяснил, как Байден сумел с помощью Украины сделать Россию гораздо слабее без использования сил США и НАТО

Британский дипломат Джон Форман (Фото: Джон Форман)

Стратегией 46-го президента США Джо Байдена было использовать Украину для деградации российских сил без участия США и НАТО. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал британский дипломат и аналитик безопасности Джон Форман.

Отвечая на вопрос, какова роль Украины в защите Европы от потенциальных будущих российских нападений, Форман сказал, что ранее критиковал Байдена за его стратегию фактически использовать Украину против военной машины РФ, не привлекая при этом НАТО и Штаты, но, в итоге, это действительно удалось.

Вооруженные Силы Украины нанесли серьезный ущерб российской армии и показали ее значительно слабее, чем все считали, подчеркнул Форман.

"Важной будет дальнейшая роль Украины в НАТО. Членство Киева было бы чистой выгодой для Альянса. В Украине бытует мнение, что она всегда берет от Запада. На этот раз дала много знаний, как противостоять России. Со временем это поможет Альянсу улучшить оборону и сдерживание. Хотя в настоящее время это небольшое удовольствие сказал украинцам", – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что это не только военная проблема, но и политический вопрос.

Форман процитировал бывшего министра иностранных дел Литвы, который говорил, что, оставляя Украину в "серой зоне" между Россией и Европой, "мы лишь поощряем Россию продолжать попытки напасть на нее".

"Не думаю, что стратегические цели Путина навсегда покорить Украину изменились", – добавил аналитик.