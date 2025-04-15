Reuters: В США демократы представили законопроект о поддержке Украины

Он предусматривает финансирование безопасности и восстановление Украины, а также строгие санкции против РФ

США (Иллюстративное фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В понедельник, 14 апреля, демократы в Палате представителей США представили законопроект, чтобы поддержать Украину в войне с Россией, что является еще одной попыткой давить на администрацию президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Документ представил ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Грег Микс.

Согласно копии законопроекта, с которым ознакомились журналисты Reuters, он должен обеспечить финансирование безопасности и восстановления Украины, а также ввести строгие санкции против России.

Еще не обнародованный законопроект был подан через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате предложили ввести жесткие санкции против России, если она откажется участвовать в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

Усилия в Конгрессе отражают обеспокоенность законодателей от обеих партий по поводу судьбы Украины, поскольку Трамп занял более примирительную позицию по отношению к Москве после начала своего второго срока 20 января.

Помощники конгрессменов, помогавшие писать законопроект, сказали, что их целью было повлиять на переговоры по любому закону, связанному с Украиной, который бы в конце концов принял Конгресс. Ожидается, что части законопроекта появятся в любом окончательном широком пакете по Украине, даже если документ не найдет поддержки в Палате представителей, где большинство составляют республиканцы.

"Этот законопроект, очевидно, будет частью законодательной дискуссии", – сказал один из собеседников.

Законопроект состоит из трех глав и должен обеспечить большую поддержку в Сенате.

В первом – подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предусматриваются меры по помощи Киеву в восстановлении, в частности, создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.

Вторая глава касается помощи Киеву в сфере безопасности, включая прямые ссуды и военное финансирование. В третьей главе речь идет о санкциях и экспортном контроле против России, в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности, а также российских чиновников.