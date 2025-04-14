Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" относительно окончания войны

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что "очень скоро будут очень хорошие предложения" относительно окончания российско-украинской войны, но конкретики не привел. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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"Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это [войну]. Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, у вас очень скоро будут очень хорошие предложения", – сказал Трамп.

В то же время президент США не уточнил, что именно имеет в виду.

Во время этой же пресс-конференции Трамп объяснил, почему назвал российский удар по Сумам "ошибкой". По его словам, ошибкой было разрешить начаться полномасштабной войне. Политик снова обвинил Зеленского и Байдена в этом, но признал, что диктатор Путин виновен в первую очередь.

Также Трамп ответил на предложение Зеленского купить у США дополнительные Patriot: заявил, что президент Украины "всегда хочет купить ракеты", и снова обвинил его в начале полномасштабной войны РФ.