Трамп анонсував "дуже хороші пропозиції" щодо припинення війни
Президент США Дональд Трамп анонсував, що "дуже скоро будуть дуже хороші пропозиції" стосовно закінчення російсько-української війни, але конкретики не навів. Про це політик розповів під час пресконференції у Білому домі.
"Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це [війну]. Це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, у вас дуже скоро будуть дуже гарні пропозиції", – розповів Трамп.
Водночас президент США не уточнив, що саме має на увазі.
- Під час цієї ж пресконференції Трамп пояснив, чому назвав російський удар по Сумах "помилкою". За його словами, помилкою було дозволити розпочатися повномасштабній війні. Політик знову звинуватив Зеленського та Байдена у цьому, але визнав, що диктатор Путін винен передусім.
- Також Трамп відповів на пропозицію Зеленського купити у США додаткові Patriot: заявив, що президент України "завжди хоче купити ракети", й знову звинуватив його у початку повномасштабної війни РФ.