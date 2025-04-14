Трамп анонсував "дуже хороші пропозиції" щодо припинення війни
Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсував, що "дуже скоро будуть дуже хороші пропозиції" стосовно закінчення російсько-української війни, але конкретики не навів. Про це політик розповів під час пресконференції у Білому домі.

"Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це [війну]. Це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, у вас дуже скоро будуть дуже гарні пропозиції", – розповів Трамп.

Водночас президент США не уточнив, що саме має на увазі.

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