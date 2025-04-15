Reuters: У США демократи представили законопроєкт щодо підтримки України

Він передбачає фінансування безпеки та відновлення України, а також суворі санкції проти РФ

США (Ілюстративне фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У понеділок, 14 квітня, демократи в Палаті представників США представили законопроєкт, щоб підтримати Україну у війні з Росією, що є ще однією спробою тиснути на адміністрацію президента країни Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Документ представив провідний демократ у Комітеті в закордонних справах Палати представників Грег Мікс.

Згідно з копією законопроєкту, з яким ознайомилися журналісти Reuters, він має забезпечити фінансування безпеки та відновлення України, а також запровадити суворі санкції проти Росії.

Законопроєкт, який ще не оприлюднили, було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запропонували запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться брати участь у добросовісних мирних переговорах з Україною.

Зусилля в Конгресі демонструють стурбованість законодавців від обох партій щодо долі України, оскільки Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви після початку свого другого терміну 20 січня.

Помічники конгресменів, які допомагали писати законопроєкт, сказали, що їхньою метою було вплинути на переговори щодо будь-якого закону, пов’язаного з Україною, який би врешті-решт ухвалив Конгрес. Очікується, що частини законопроєкту з’являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо документ не знайде підтримки в Палаті представників, де більшість становлять республіканці.

"Цей законопроєкт, очевидно, буде частиною законодавчої дискусії", – сказав один зі співрозмовників.

Законопроєкт складається з трьох розділів і має забезпечити більшу підтримку в Сенаті.

У першому – підтверджується підтримка України та НАТО, а також передбачаються заходи щодо допомоги Києву у відбудові, зокрема створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий розділ стосується допомоги Києву у сфері безпеки, включно з прямими позиками та військовим фінансуванням. У третьому розділі йдеться про санкції та експортний контроль проти Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості, а також російських посадовців.