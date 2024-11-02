Аналітик Краєв – про вибори президента у США: Схоже на шоубізнес, до якого звикли українці
Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS

Вибори президента у США у 2024 році базуються на особистостях – виборці вирішують, хто з кандидатів їм більше подобається. Про це LIGA.net заявив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

"Ці вибори про особистості – хто більше подобається. Схоже на шоубізнес, до якого звикли українці, а не на нормальну політику", – вважає він.

Торкаючись теми "хитких штатів", оскільки саме ті визначатимуть переможця, Краєв заявив, що у кандидата від республіканців Дональда Трампа шанси на перемогу у більшості хитких штатів гарні, але не суттєво вищі.

Ріст підтримки його опонентки, республіканки Камали Гарріс тут – поступовий. У Трампа – крива: різкі підйоми і спади. В останній момент він може отримати прорив чи обвал.

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Хиткі штати Гарріс і Трампа. Хто переважить в останню мить – прогнози перед виборами
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