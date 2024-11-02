Аналітик Краєв – про вибори президента у США: Схоже на шоубізнес, до якого звикли українці

Олександр Краєв вважає, що цьогорічні президентські вибори у США про те, хто більше подобається. На його думку, це мало схоже на "нормальну політику"

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Вибори президента у США у 2024 році базуються на особистостях – виборці вирішують, хто з кандидатів їм більше подобається. Про це LIGA.net заявив керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

"Ці вибори про особистості – хто більше подобається. Схоже на шоубізнес, до якого звикли українці, а не на нормальну політику", – вважає він.

Торкаючись теми "хитких штатів", оскільки саме ті визначатимуть переможця, Краєв заявив, що у кандидата від республіканців Дональда Трампа шанси на перемогу у більшості хитких штатів гарні, але не суттєво вищі.

Ріст підтримки його опонентки, республіканки Камали Гарріс тут – поступовий. У Трампа – крива: різкі підйоми і спади. В останній момент він може отримати прорив чи обвал.

28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.

Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер заявив 1 листопада, що Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.