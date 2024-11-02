Аналитик Краев – о выборах в США: Похоже на шоу-бизнес, к которому привыкли украинцы

Александр Краев считает, что президентские выборы в США о том, кто больше нравится. По его мнению, это мало похоже на "нормальную политику"

Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS

Выборы президента в США в 2024 году базируются на личностях – избиратели решают, кто из кандидатов им больше нравится. Об этом LIGA.net заявил руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

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"Эти выборы о личностях – кто больше нравится. Похоже на шоубизнес, к которому привыкли украинцы, а не на нормальную политику", – считает он.

Касаясь темы "шатких штатов", поскольку именно те будут определять победителя, Краев заявил, что у кандидата от республиканцев Дональда Трампа шансы на победу у большинства шатких штатов хорошие, но не существенно выше.

Рост поддержки его оппонентки, республиканки Камалы Харрис здесь – постепенный. У Трампа – кривая: резкие подъемы и спады. В последний момент он может получить прорыв или обрушение.

28 октября 2024 Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.

Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер заявил 1 ноября, что Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.