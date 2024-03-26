Аналітик Солов’ян прогнозує пік "Майдану-3" з травня

В цей час очікується пік поширення наративів щодо нелегітимності влади в Україні, заявив аналітик

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Найближчими тижнями Кремль відпрацьовуватиме путінські "вибори" і сюди прив’язуватиме "паралелі": мовляв, в Україні вибори не проводять. Але пік поширення кремлівських наративів у межах інформаційної операції "Майдан-3" очікується у травні. Про це в коментарі LIGA.net розповів керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Володимир Солов’ян.

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За словами Солов'яна, однією з тез, яку Кремль найближчими місяцями відпрацьовуватиме, буде тема виборів і порівняння України з Росією.

"Ніби: ось у Росії є вибори, а в Україні – диктатура. І зокрема про те, що після п'ятирічного терміну президент втратить свою легітимність. Тут є узгодженість між російською пропагандою та тими, хто працює в Україні (ГУР стверджує, що має списки тих, кого РФ хоче долучити до кампанії "Майдан-3". – Ред.)", – заявив Солов’ян.

Аналітик стверджує, що у травні буде пік звинувачень щодо влади, ніби вона втратила свою легітимність.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на початку літа – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

29 лютого ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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